'पति पहले करियर बाद में...', दूसरी शादी पर बोले यश कुमार, अंजना सिंह में नहीं थी वाइफ वाली क्वालिटी?
Yash kumar On Second Marriage: भोजपुरी सिनेमा के फेमस एक्टर यश कुमार का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो दूसरी शादी और वाइफ की क्वालिटी पर बात करते हुए नजर आए. चलिए बताते हैं उन्होंने क्या कहा.
Yash kumar On Second Marriage: भोजपुरी के पॉपुलर एक्टर यश कुमार (Yash kumar) अपनी किसी ना किसी फिल्म को लेकर चर्चा में रहते हैं. वो अक्सर फिल्मों के साथ अपनी गायिकी को लेकर चर्चा में आ जाते हैं. यहां तक कि कई बार तो वो अपने किसी ना किसी बयान की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं. ऐसे में अब उन्होंने कहा कि वो अंजना सिंह से तलाक के बाद दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे. एक्टर ने वाइफ की क्वालिटी तक के बारे में बात की.
दरअसल, भोजपुरी एक्टर यश के इंटरव्यू का एक पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो कि निधि झा के पॉडकास्ट का है. इसकी एक क्लिप इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. इसमें उनसे भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा और उनकी दूसरी वाइफ सेकंड मैरिज के फैसले को लेकर सवाल किया.
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दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे यश कुमार
इसी सवाल के जवाब में यश कुमार कहते हैं, 'मेरा जब पहला तलाक हुआ था तो मैंने उसके बाद से सोच लिया था कि मैं जीवन में पहले तो शादी ही नहीं करूंगा और अगर मैंने कभी शादी किया तो मैं फिल्म इंडस्ट्री में शादी नहीं करूंगा.' फिर उनसे पूछा जाता है कि 'फिर अचानक से ये निधि झा के पास?' इसके जवाब में यश कहते हैं, 'सच बताऊं तो मैं जैसी बीवी चाहता था. मेरे इमेजिनेशन में जो मेरी बीवी होती थी. निधि झा के अंदर में मुझे वो हर चीज दिखी. अगर आपको याद हो तो मैंने आपको मना कर दिया था कि मैं शादी नहीं करूंगा.'
अंजना सिंह में नहीं वाइफ की क्वालिटी?
इतना ही नहीं, यश आगे कहते हैं, 'मुझे शादी विवाह में इंटरेस्ट नहीं है और कभी करूंगा तो फिल्म इंडस्ट्री में नहीं. क्योंकि मेरे लिए मेरी बीवी वो होनी चाहिए, जिसके लिए पति पहले हो और उसका करियर बाद में हो. उसके लिए बाकी की चीजें बाद में हो. क्योंकि शादी के बाद एक पत्नी की पूरी दुनिया उसका पति होता है. पति की भी दुनिया पत्नी होती है.' अब यश कुमार का ये बयान वायरल हो रहा है, जिसके बाद कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं. लोगों ने भी यश को ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी.
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कब हुआ था अंजना सिंह और यश कुमार का तलाक?
गौरतलब है कि भोजपुरी स्टार यश कुमार और अंजना सिंह का तलाक साल 2018 में हुआ था. पेशे से वो भी एक एक्ट्रेस हैं. एक्स कपल ने लव मैरिज की थी और महज 3 साल में ही उनका रिश्ता खत्म हो गया था. इस शादी से यश कुमार और अंजना सिंह की एक बेटी अदिति सिंह भी हैं, जो चाइल्ड आर्टिस्ट हैं. वो कई टीवी सीरियल और शोज में भी काम कर चुकी हैं.