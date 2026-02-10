भोजपुरी संगीत जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है. सिंगर गोल्डी यादव का सुपरहिट गाना ‘केकरा के देले बाड़ा दिल’ यूट्यूब पर 50 मिलियन (5 करोड़) से ज्यादा व्यूज पार कर चुका है. इस उपलब्धि के साथ ही यह गाना भोजपुरी दर्शकों के बीच जबरदस्त पॉपुलैरिटी हासिल कर चुका है.

इस रोमांटिक और एनर्जी से भरपूर गाने में एक्ट्रेस काजल त्रिपाठी की शानदार परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया है. गाने को दर्शकों से लगातार मिल रहे प्यार और सोशल मीडिया पर हो रही चर्चा ने इसे ट्रेंडिंग लिस्ट में मजबूत जगह दिलाई है.

क्या बोले निर्माता रत्नाकर कुमार?

इस उपलब्धि पर निर्माता रत्नाकर कुमार ने कहा, 'केकरा के देले बाड़ा दिल’ को दर्शकों ने जिस तरह से प्यार दिया है, वह हमारे लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है. 50 मिलियन से ज्यादा व्यूज यह साबित करते हैं कि भोजपुरी संगीत आज हर वर्ग के लोगों तक पहुंच रहा है. मैं पूरी टीम, खासकर सिंगर गोल्डी यादव और दर्शकों का दिल से धन्यवाद करता हूं.'

'यह गाना मेरे दिल के बहुत करीब है'- गोल्डी यादव

वहीं सिंगर गोल्डी यादव ने कहा, 'यह गाना मेरे दिल के बहुत करीब है और दर्शकों ने इसे इतना प्यार दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं. 50 मिलियन व्यूज मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी, रत्नाकर कुमार सर और पूरी टीम का धन्यवाद, जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया.'

बता दें, ये गाना वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के बैनर तले बना है, जिसके निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. गाने के बोल गौतम राय ने लिखे हैं, जबकि संगीत अभिषेक तिवारी ने दिया है. गाने का निर्देशन आशीष सत्यार्थी ने किया है. डीओपी की जिम्मेदारी संतोष यादव और नवीन ने संभाली है, वहीं कोरियोग्राफी अनुज मौर्या ने की है.

गाने का एडिट प्रवीण यादव ने किया है और डीआई रोहित सिंह ने की है. प्रोडक्शन की कमान पंकज सोनी के हाथों में रही. गौरतलब है कि ‘केकरा के देले बाड़ा दिल’ सिर्फ एक गाना नहीं, बल्कि भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में बढ़ती ग्लोबल पहुंच और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसकी मजबूत पकड़ का प्रमाण बन चुका है.