हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमालाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल

लाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. लाइव शो में वह एंकर की आपत्तिजनक टिप्पणी पर वह भड़क उठी. अब इस घटना ने कलाकारों के सम्मान को लेकर नई बहस छेड़ दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 23 Feb 2026 11:07 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी इंडस्ट्री से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय एक लाइव स्टेज शो के समय अचानक गुस्से में नजर आई. हालात ऐसे बने कि उन्होंने मंच पर ही एंकर को मारने के लिए सैंडल तक निकाल ली. यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है.

एंकर ने किया आपत्तिजनक सवाल

यह घटना बिहार के सारण जिले में की है, जहां स्टेज पर भीड़ मौजूद है. कार्यक्रम के बीच में ही माहौल बिगड़ गया और निशा उपाध्याय अचानक नाराज हो जाती हैं. फिर हाथ में सैंडल लेकर एंकर की तरफ बढ़ती हैं. उनके साथ मौजूद टीम के लोग भी गुस्से में दिखाई देते हैं और आसपास खड़े लोग बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, परफॉर्मेंस के समय एंकर ने सिंगर की फीस या 'रेट' को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. उसने मंच से ही उनका 'रेट क्या है' जैसा सवाल पूछ दिया और यह बात निशा को बुरी लग गई. 

यूजर्स के रिएक्शंस 

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि किसी भी कलाकार के साथ इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और मंच की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. कुछ लोगों ने निशा के कदम को सही बताते हुए कहा कि बदतमीजी का जवाब मिलना ही चाहिए. वहीं कुछ लोग इसे लाइव शो में बढ़ती अव्यवस्था का उदाहरण बता रहे हैं.
लाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल

भोजपुरी लाइव शो की व्यवस्पथा पर उठे सवाल 

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भोजपुरी स्टेज शो के स्तर और उनमें बढ़ते हंगामा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अक्सर ऐसे आयोजन में भीड़ का ध्यान खींचने के लिए हल्की और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं. लेकिन इस बार एक कलाकार ने खुले मंच से विरोध किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. यह वीडियो इंटरनेट पर अब तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि कार्यक्रम आयोजकों या एंकर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.

और पढ़ें
Published at : 23 Feb 2026 11:07 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Singer Nisha Upadhyay
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

भोजपुरी सिनेमा
लाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल
लाइव शो में भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय के साथ हुई बदतमीजी, एंकर ने पूछा- 'रेट क्या है', मचा बवाल
भोजपुरी सिनेमा
निरहुआ की कितनी शादियां हुई हैं? कौन है असली वाइफ, भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में जानें सब कुछ
निरहुआ की कितनी शादियां हुई हैं? कौन है असली वाइफ, भोजपुरी सुपरस्टार के बारे में जानें सब कुछ
भोजपुरी सिनेमा
'होली पे चले गोली..' में अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड के इस पॉपुलर एक्टर संग किया रोमांस, दोनों की जोड़ी हुई सुपरहिट
अक्षरा सिंह ने बॉलीवुड के इस पॉपुलर एक्टर संग किया रोमांस, दोनों की जोड़ी हुई सुपरहिट
भोजपुरी सिनेमा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
'मुझे पत्नी से प्रेम नहीं हुआ', भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ बोले- जबरदस्ती हुई शादी, बस फर्ज निभा रहा
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: संत संग्राम का 'खेल'.. शंकराचार्य जाएंगे जेल? | Shankaracharya | CM Yogi | UP
Mexico: मेक्सिको में पुलिस-सेना पर हमले तेज | mexico news | el mencho killed | jalisco news update
Bharat ki Baat: 27 में संत बंटेंगे तो किसके वोट कटेंगे? | Yogi |Shankaracharya Case | Pratima Mishra
Seedha Sawal: बात-बात पर हिंदू-मुसलमान, नए भारत की पहचान? | Sandeep Chaudhary | Debate
ABP Report: शंकराचार्य पर गिरफ्तारी की तलवार! | Shankaracharya Case | CM Yogi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
'जो भी देश अमेरिका के साथ खेल करेगा...', सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद गुस्से में आए ट्रंप, टैरिफ को लेकर फिर भड़के
बिहार
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए...'
पप्पू यादव बोले, 'सरकार ने मेरी सुरक्षा हटा ली, अपराधियों को मुझे मारने के लिए खुला खिताब मिला'
टेलीविजन
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
दीपिका कक्कड़ को कैंसर ट्रीटमेंट के बीच हुई सिस्ट, ननद हुईं इमोशनल, बोलीं- जब वो हॉस्पिटल से आए...
विश्व
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
UN ने खोली PAK की पोल, मुनीर सेना ने अफगानिस्तान में नागरिकों पर बरसाए थे बम, तालिबान के दावे पर लगी मुहर
क्रिकेट
लगातार 4 मैचों में फ्लॉप, अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
अब अभिषेक शर्मा होंगे बाहर? जिम्बाब्वे के खिलाफ इस खिलाड़ी को मिल सकता है मौका
इंडिया
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
'क्रैश नहीं हुआ था फाइटर जेट', तेजस हादसे पर HAL की सफाई, जानें क्या कहा?
हेल्थ
Urinary Health Symptoms: यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
यूरिन की समस्या को न करें इग्नोर! किडनी से लेकर हार्ट तक की गंभीर बीमारी का हो सकता है संकेत
शिक्षा
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
नीट पीजी कट-ऑफ विवाद, सरकार बोली कम अंक से डॉक्टर की योग्यता तय नहीं होती; जानें क्या है पूरा मामला ?
ENT LIVE
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
The Long Walk Review: एक ऐसी खतरनाक वाली जहां हर कदम पर दांव है जिंदगी
ENT LIVE
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
Kennedy Movie Review :किसी को लगी 'MASTERPIECE' किसी को 'ONE TIME WATCH'
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Embed widget