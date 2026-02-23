भोजपुरी इंडस्ट्री से एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय एक लाइव स्टेज शो के समय अचानक गुस्से में नजर आई. हालात ऐसे बने कि उन्होंने मंच पर ही एंकर को मारने के लिए सैंडल तक निकाल ली. यह पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया और अब तेजी से वायरल हो रहा है.

एंकर ने किया आपत्तिजनक सवाल

यह घटना बिहार के सारण जिले में की है, जहां स्टेज पर भीड़ मौजूद है. कार्यक्रम के बीच में ही माहौल बिगड़ गया और निशा उपाध्याय अचानक नाराज हो जाती हैं. फिर हाथ में सैंडल लेकर एंकर की तरफ बढ़ती हैं. उनके साथ मौजूद टीम के लोग भी गुस्से में दिखाई देते हैं और आसपास खड़े लोग बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, परफॉर्मेंस के समय एंकर ने सिंगर की फीस या 'रेट' को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी. उसने मंच से ही उनका 'रेट क्या है' जैसा सवाल पूछ दिया और यह बात निशा को बुरी लग गई.

भोजपुरी सिंगर निशा उपाध्याय ने भरे मंच पर एंकर को चप्पल मार दी। आरोप है कि एंकर निशा उपाध्याय का रेट बता रहा था। भोजपुरी स्टेज शो आजकल सॉफ्ट पोर्न में बदल गया है, जहाँ फूहड़ता की सारी हदें पार की जा रही हैं। सरकार डीजे बंद कर रही है, लेकिन अश्लील और फूहड़ स्टेज शो पर कुछ नहीं बोल… pic.twitter.com/TL3CHGrQLf — The Bihar (@thebiharoffice) February 23, 2026

यूजर्स के रिएक्शंस

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं. कई यूजर्स का कहना है कि किसी भी कलाकार के साथ इस तरह की टिप्पणी करना गलत है और मंच की गरिमा बनाए रखना जरूरी है. कुछ लोगों ने निशा के कदम को सही बताते हुए कहा कि बदतमीजी का जवाब मिलना ही चाहिए. वहीं कुछ लोग इसे लाइव शो में बढ़ती अव्यवस्था का उदाहरण बता रहे हैं.



भोजपुरी लाइव शो की व्यवस्पथा पर उठे सवाल

इस पूरे विवाद ने एक बार फिर भोजपुरी स्टेज शो के स्तर और उनमें बढ़ते हंगामा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. अक्सर ऐसे आयोजन में भीड़ का ध्यान खींचने के लिए हल्की और आपत्तिजनक टिप्पणियां की जाती हैं. लेकिन इस बार एक कलाकार ने खुले मंच से विरोध किया, जो अब चर्चा का विषय बन गया है. यह वीडियो इंटरनेट पर अब तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि कार्यक्रम आयोजकों या एंकर की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है.