भोजपुरी सिनेमा की ओर से नवरात्रि का तोहफा: 'तू ही दुर्गा हऊ तू ही काली हऊ' गाना रिलीज

भोजपुरी सिनेमा तेजी से आगे बढ़ रहा है. वह फैन के लिए एक-से-एक गिफ्ट लेकर आता रहता है. वहीं, नवरात्रि का पावन त्योहार शुरू होने जा रहा है. इस बीच अब एक नया गाना 'तू ही दुर्गा हऊ तू ही काली हऊ' रिलीज हुआ है, जिसकी जानकारी अभिनेत्री रानी चटर्जी ने दी है.

रानी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गाने का पोस्टर किया जारी

रानी चटर्जी ने इंस्टाग्राम स्टोरीज सेक्शन पर गाने का पोस्टर जारी किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, "तू ही दुर्गा हऊ तू ही काली हऊ' रिलीज हो गया है."

गाने का पोस्टर सामने आते ही, देवी दुर्गा की शानदार इमेज और उनके सामने श्रद्धा से हाथ जोड़े खड़े रानी और उनके को स्टार्स को देखकर फैंस उत्साहित हो उठे. यह गाना डिवोशन और एंटरटेनमेंट का एक सुंदर मिक्स है, जिसे प्रमोद प्रेमी यादव और प्रियंका सिंह ने अपनी मधुर आवाज दी है. इसके बोल कृष्णा बेदर्दी ने लिखे हैं और रौशन सिंह ने इसे कंपोज़्ड किया है.

नवरात्रि के मौके पर यह गाना नवरात्रि को और भी खास बना देगा

इस गाने में एमके गुप्ता जॉय की कोरियोग्राफी भी काबिले-तारीफ है. इसमें कई जाने-माने कलाकार जैसे संजय पांडे, राम शर्मा, मंटू सिंह, राखी मिश्रा, श्रेया पांडेय, आर्यन बाबू और सन्नी खान भी शामिल हैं. यह गाना नवरात्रि के मौके को और भी खास बना देगा.

रिलीज होते ही गाने को लाखों व्यूज मिल चुका है

भोजपुरी सिनेमा का यह नया यूज दर्शकों को नवरात्रि के उत्सव में डुबाने को तैयार है. डिवोशनल गीत रिलीज होते ही लाखों व्यूज बटोर चुका है.

रानी के वर्कफ्रंट की बात करें तो उनकी हालिया वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर फिल्म 'चुगलखोर बहुरिया' थी. इस फिल्म का निर्देशन इश्तियाक शेख बंटी ने किया है.

अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वह 'परिणय सूत्र' में नजर आएंगी, जिसकी शूटिंग जारी है. इसके अलावा, वह 'अम्मा' फिल्म में भी नजर आएंगी, जो थियेटर के बजाय सीधे टीवी पर ब्रॉडकास्ट की जाएगी. उनके कई अन्य अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी अभी रिलीज के लिए तैयार हैं.