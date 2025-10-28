भोजपुरी फिल्म 'उमा' का ट्रेलर रिलीज, हक की लड़ाई लड़ती नजर आ रही हैं माही श्रीवास्तव

भोजपुरी सिनेमा के जाने माने फ़िल्म निर्माता रत्नाकर कुमार जब भी किसी फिल्म का निर्माण करते हैं तो वह आम फिल्मों से अलग होती है और समाज को जागरूक करने वाले मैसेज भी देती है. इसी कड़ी में रत्नाकर कुमार ने निर्देशक अनंजय रघुराज निर्देशन में भोजपुरी फिल्म 'उमा' का निर्माण करके मिसाल कायम किया है. इस फ़िल्म में मेन रोल में भोजपुरी फ़िल्म इंडस्ट्री की बेस्ट एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव हैं, जिन्होंने टाइटल रोल निभाया है. वो गाँव की सिंपल एनवायरनमेंट में पली बढ़ी लड़की के रूप में नजर आ रही हैं, जिनका शादी बचपन में ही हो जाता है और मैच्योर होने पर किसी कारण तलाक की नौबत आ जाती है.

माही श्रीवास्तव हक की लड़ाई में

माही श्रीवास्तव कोर्ट में अपने हक की लड़ाई लड़ते हुए नजर आती हैं और समाज में ताने देने वालों का को मुंहतोड़ जवाब भी देती है. इस ट्रेलर में एक्टर रितेश उपाध्याय सिंपल विलेज ब्वॉय के रूप में दिख रहे हैं. जिनका विवाह बचपन में ही हुआ था. यह एक फैमिली ड्रामा से भरपूर फिल्म है. फ़िल्म उमा का ट्रेलर वर्ल्डवाइड रिकार्ड्स भोजपुरी के ऑफिसियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. इस फ़िल्म का ट्रेलर देखकर लग रहा है कि देश-विदेश में बहुत सारा अवार्ड जीतने वाली फिल्म जया का रिकॉर्ड तोड़ेगी. जिस प्रकार से जया बनकर माही श्रीवास्तव ने नारी के हक की आवाज उठाकर बेस्ट अभिनेत्री का खिताब हासिल किया है. उसी प्रकार इस फिल्म 'उमा' से भी माही श्रीवास्तव सबका ध्यान अपनी ओर खीचेंगी.

भोजपुरी सिनेमा में नया इतिहास

फ़िल्म निर्माता रत्नाकर कुमार द्वारा निर्मित की गई, भोजपुरी फिल्म 'उमा' महिलाओं पर आधारित फिल्म है. जिसका ट्रेलर देखकर फिल्मी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है. जिस तरह से उन्होंने सामाजिक मुद्दों पर महिला प्रधान फिल्म 'जया' बनाकर भोजपुरी सिनेमा में नया इतिहास रच दिया और 'जया' को देश और विदेश में अनगिनत अवार्ड से मिले हैं और अब लगता है कि फिल्म 'उमा' भी एक नया इतिहास रचेगी और रत्नाकर कुमार फिर से एक और नया रिकॉर्ड सेटिंग करेंगे.

स्टार कास्ट और क्रिएटिव टीम

ध्यान देने लायक़ है कि रत्नाकर कुमार व जितेंद्र गुलाटी प्रेज़न्ट्स वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स चैनल के बैनर तले बनी भोजपुरी फिल्म 'उमा' के निर्माता रत्नाकर कुमार हैं. निर्देशक अनंजय रघुराज हैं. लेखक अरविंद तिवारी और राकेश तिवारी हैं. संगीतकार साजन मिश्रा, गीतकार धरम हिंदुस्तानी, सिंगर कल्पना पाटोवारी, प्रियंका सिंह, सुगम सिंह, किरण कश्यप हैं. डीओपी ​के. वेंकट महेश, कोरियोग्राफर कानू मुखर्जी, आर्ट डायरेक्टर राम दुलारे और मिलिंद सिंह, ईपी कुलदीप श्रीवास्तव, प्रोडक्शन कंट्रोलर महेश उपाध्याय हैं. इस फिल्म का पीआरओ ब्रजेश मेहर और रामचंद्र यादव हैं. इस फिल्म में मुख्य कलाकार माही श्रीवास्तव, रितेश उपाध्याय, अमरेन्द्र शर्मा, शम्भू राणा, पुष्पेन्द्र राय, नेहा सिंह, अंशू तिवारी, मोना राय, राकेश त्रिपाठी, सी.पी. भट्ट, ऋतम श्री, जेपी सिंह, अंशु तिवारी,⁠ पारुल प्रिया, बबीता सिंह हैं.

इस फ़िल्म को लेकर रत्नाकर कुमार ने कहा कि 'फिल्म 'उमा' मनोरंजन के साथ-साथ आम जनता की प्रॉब्लम को दर्शाती है. इस फ़िल्म के माध्यम से समाज को जागरूक करने का प्रयास किया गया है. उम्मीद है कि हमारी ये पहल लोगों के बीच पॉजिटिव सोच पैदा करेगी और समाज के प्रति लोग अपनी जिम्मेदारी मुक्ति करेंगे.

वर्ल्डवाइड रिकॉर्ड्स चैनल पर ट्रेलर

वहीं एक्ट्रेस माही श्रीवास्तव ने कहा कि 'रत्नाकर कुमार सर जब भी कोई फिल्म बनाते हैं तो वो इंटरटेनमेंट के साथ-साथ समाज में मैसेज भी देते हैं. जिस तरह से फ़िल्म जया में उन्होंने सामाजिक मुद्दा उठाया था और मुझे लाइफ में कुछ अलग करने का मौका दिया था, वैसे ही उमा में भी रत्नाकर कुमार सर एक नई लकीर खींच रहे हैं. इसके लिए मैं रत्नाकर कुमार सर को दिल से धन्यवाद देती हूँ.'

इस फिल्म के निर्देशक अनंजय रघुराज ने कहा कि 'एक निर्माता के तौर पर रत्नाकर कुमार भोजपुरी सिनेमा में नई अलख जागने का काम कर रहे हैं. वे ऐसे फिल्म निर्माता हैं, जो भोजपुरी में सामाजिक मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं. फ़िल्म 'उमा' के निर्देशन की कमान मेरे हाथों में सौंपकर उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया है, इसके लिए उन्हें दिल से थैंक्यू.'