भोजपुरी फिल्म 'बाबू जी' का ट्रेलर हुआ रिलीज, दिखी मानवीय संवेदनाओं को झकझोर देने वाली कहानी
निर्माता रत्नाकर कुमार और निर्देशक पराग पाटिल की फिल्म “बाबू जी” का ट्रेलर आज वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुका है. निर्माता ने कहा ये सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि सबक है.
भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार और डायरेक्टर पराग पाटिल की अपकमिंग फिल्म “बाबू जी” का ट्रेलर आज वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुका है. रिलीज होते ही ये ट्रेलर सोशल मीडिया काफी वायरल हो गया है. ये ट्रेलर की कहानी लोगों को अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म बागवान की याद दिला रही. लेकिन वहीं इस फिल्म “बाबू जी” की कहानी लोगों पर और ज्यादा प्रभाव डाल सकती है.
ये फिल्म समाज में माता-पिता के प्रति बढ़ती संवेदनहीनता को बेहद गहराई से सबके सामने रखती है. इस फिल्म की कहानी उन बुजुर्ग माता-पिता की हालत को दर्शाती है, जिन्हें उनके अपने ही बच्चे घर से बेघर कर देते हैं और सड़क पर भटकने को मजबूर कर देते हैं. फिल्म में ये दिखाया गया है इस दर्दनाक परिस्थिति का सामना करते-करते मां की मृत्यु हो जाती है और पिता को मजबूरन अपने ही बच्चों के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ती है.
ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि वो हर एक मां-बाप की कहानी है जो अपने बच्चों का अच्छे से ख्याल रखते हैं और उनके हर सपनों को पूरा करते है और वक्त आने पर वही बच्चे अपने मां-बाप को बोझ समझने लगते हैं और इसलिए वे उन्हें वृद्धाश्रम के हवाले कर देते हैं या सड़क पर छोड़ देते हैं. ये केवल एक फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि आज के समाज की सच्चाई का आईना है, जो दर्शकों की भावनाओं को झकझोर कर रख देती है.
ट्रेलर में भोजपुरी सिनेमा के महानायक अवधेश मिश्रा की दमदार एक्टिंग एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत रही है. उनके किरदार में दर्द, गुस्सा और संघर्ष का ऐसा मिश्रण है, जो फिल्म को और ज्यादा खास बना रहा है. वहीं अभिनेत्री ऋचा दीक्षित भी अपने मजबूत अभिनय से फिल्म में जान डालती नजर आ रही हैं. वहीं इनके अलावा अन्य कलाकारों में अनिता रावत, देव सिंह, दीपिका सिंह, अमरीश सिंह, निशा गुप्ता, राकेश त्रिपाठी और बंधु खन्ना की मौजूदगी फिल्म को और भी प्रभावशाली बना रहा है.
आपको बता दें इस फिल्म के प्रोड्युसर रत्नाकर कुमार, को-प्रोड्युसर निवेदिता कुमार हैं और डायरेक्ट पराग पाटिल ने किया है, फिल्म को वर्ल्डवाइड चैनल के बैनर तले रिलीज किया गया है. फिल्म की कहानी राकेश त्रिपाठी ने लिखी है, जबकि डीओपी आर आर प्रिंस हैं. संगीत साजन मिश्रा का है और गीतों को आवाज दी है सुगम सिंह और काजल राज ने. गीतकारों में दुर्गेश भट्ट और धरम हिंदुस्तानी शामिल हैं. फिल्म के पीआरओ रंजन सिन्हा हैं.
