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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाछठ के रंग में रंगे भोजपुरी सितारे, काजल राघवानी से अक्षरा सिंह तक इन सेलेब्स ने दी बधाई

छठ के रंग में रंगे भोजपुरी सितारे, काजल राघवानी से अक्षरा सिंह तक इन सेलेब्स ने दी बधाई

काजल राघवानी से अक्षरा सिंह, परितोष त्रिपाठी और मनीषा रानी तक कई भोजपुरी एक्टर्स ने अपने अपने अंदाज में छठ का पर्व मना रहे हैं. इसी के साथ सभी को इस महापर्व की बधाई भी दी है.

Written By : हिमांशी चौधरी |  Updated at : 13 Nov 2026 10:42 PM (IST)
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भोजपुरी स्टार्स के बीच छठ के महापर्व का खूब उत्साह देखने को मिल रहा है. किसी ने पहली बार यह पर्व मनाते हुए वीडियो साझा किए, तो किसी ने छठ स्नान कर सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए. पोस्ट किए. काजल राघवानी से लेकर अक्षरा सिंह और परितोष त्रिपाठी तक ने छठ की झलकियां शेयर कर फैंस को शुभकामनाएं दी हैं. आइए देखते हैं, किसने कैसे मनाया छठ का पावन त्योहार.

काजल राघवानी

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भोजपुरी और गुजराती एक्ट्रेज काजल राघवानी पहली बार छठ का त्योहार मना रही हैं. ऐसे में वे लगातार फैंस को छठ पर्व की झलक दिखा रही हैं. अब तक वे कम से कम 5 रील्स अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर कर चुकी हैं.

किसी रील में छठ की तैयारी करते हुए अन्न कूटती हुई दिख रही हैं, तो किसी में प्रसाद बनाते हुए. उन्होंने छठ पूजा के दौरान की भी एक रील शेयर की है. इसी के साथ उन्होंने फैंस को भी छठ के महापर्व की बधाई दी है. उन्होंने लिखा, ‘ आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत आपके लिए मंगलमय हो.  जय छठी मैया. हर मनोकामना पूरी हो, जीवन में सुख-शांति बनी रहे!’

 
 
 
 
 
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अक्षरा सिंह

भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस और सिंगर अक्षरा सिंह न केवल छठ का पावन पर्व बेहद उत्साह के साथ मना रही हैं, बल्कि उन्होंने 15 नवंबर को संध्या अर्घ्य के साथ एक कल्चरल इवेंट का भी आयोजन किया है. उन्होंने इस इवेंट के लिए मैथिली ठाकुर से लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और लालू प्रसाद यादव तक को इस इवेंट में पर्सनली जाकर आमंत्रित किया है.

अक्षरा सिंह ने छठ के पहले दिन के स्नान और कीर्तन की फोटोज और वीडियोज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की हैं. इसी के साथ उन्होंने सभी को इस पर्व की बधाई भी दी है. उन्होंने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, ‘आज नहाय-खाय पर गंगा मैया में डुबकी लगाकर छठ महापर्व की शुरुआत की छठी मइया का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे. जय छठी मइया!’

 
 
 
 
 
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परितोष त्रिपाठी

टीआरपी मामा के नाम से लोगों के बीच अपनी पहचान बनाने वाले एक्टर और कॉमेडियन परितोष त्रिपाठी ने भी फैंस को छठ की बधाई दी हैं. उन्होंने कुछ फोटोज शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘आस्था का महापर्व छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं.’

 
 
 
 
 
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मनीषा रानी

भोजपुरी एक्ट्रेस और डांसर मनीषा रानी ने भी छठ पर आधारित पवन सिंह के भोजपुरी गीत ‘जोड़े जोड़े फलवा’ पर एक रील शेयर की है. इस वीडियो में वे छठी मैया की भक्ति में रंगी हैं और सूर्य को अर्घ देती दिखाई दे रहीं हैं.

 
 
 
 
 
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About the author हिमांशी चौधरी

हिमांशी चौधरी एबीपी लाइव में कार्यरत हैं और मुख्य रूप से डेटा जर्नलिज्म, चुनाव व राजनीतिक विश्लेषण के इंफोग्राफिक्स और एंटरटेनमेंट स्टोरीज के विजुअल प्रेजेंटेशन पर काम करती हैं. पत्रकारिता में ग्रेजुएट हिमांशी को रिसर्च, डेटा विजुअलाइजेशन और मल्टीमीडिया प्रोडक्शन का अनुभव है.
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Published at : 13 Nov 2026 10:42 PM (IST)
Tags :
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