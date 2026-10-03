भोजपुरी टीआरपी क्वीन संजना पांडेय की बाल-बाल बची जान, सेट पर लगी आग
Bhojpuri News: भोजपुरी सिनेमा की टीआरपी क्वीन अभिनेत्री संजना पांडेय को लेकर खबर सामने आ रही है कि उनकी फिल्म के सेट पर दुर्घटना घटित हो गई, जिसमें उनकी जान बाल-बाल बच गई.
भोजपुरी सिनेमा की टीआरपी क्वीन कही जाने वाली एक्ट्रेस संजना पांडेय एक बार फिर से चर्चा में हैं. इस बार वो लाइमलाइट में अपने किसी गाने या फिर फिल्म को लेकर नहीं हैं बल्कि उनकी फिल्म के सेट पर दुर्घटना घटित होने से हैं. उनकी फिल्म के सेट पर अचानक आग लग गई थी, जिसमें उनकी जान बाल-बाल बची.
दरअसल, भोजपुरी एक्ट्रेस संजना पांडेय इन दिनों फिल्म 'भूतनी का बदला' को लेकर चर्चा में हैं. वो इसकी शूटिंग में बिजी हैं. फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश के बदलापुर और जौनपुर में चल रही है. इसकी शूटिंग के दौरान ही उनके सेट पर आग लग गई.
सेट पर कैसे लगी आग?
बताया जा रहा है कि संजना पांडेय की फिल्म के एक सीन में आग का इस्तेमाल किया जाना था और इसी दौरान अचानक आग बेकाबू होकर अभिनेत्री की ओर फैल गई. घटना का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि आग में फंसी एक्ट्रेस चीखने लगती हैं और फिर लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं. फिल्म का ये सीन उनके लिए किसी खतरे से कम नहीं रहा. शूटिंग सेट पर मौजूद लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई.
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संजना के कपड़ों तक पहुंची थी आग
संजना पांडेय के मुताबिक, जिस सीन की शूटिंग हो रही थी, उसमें उन्हें आग के बीच खड़ा होना था. इसके लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत ज्वलनशील सामग्री का इस्तेमाल किया गया था. शूटिंग के दौरान हवा काफी तेज चलने लगी, जिसके कारण आग को नियंत्रित करना मुश्किल हो गया और लपटें अचानक उनकी ओर आ गईं. देखते ही देखते आग उनके कपड़ों तक पहुंच गई.
सुरक्षित हैं संजना पांडेय
अभिनेत्री ने बताया कि स्थिति अचानक से कुछ ज्यादा ही बिगड़ गई थी और कुछ ही पलों में उनके कपड़ों में आग लग गई थी. हालांकि, शूटिंग यूनिट के क्रू सदस्यों ने तत्काल मोर्चा संभाला और पानी डालकर आग बुझाई. उनकी तत्परता के कारण संजना को समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया.
अभिनेत्री के अनुसार, घटना में किसी अन्य व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी नहीं है. संजना पांडेय ने घटना के बाद राहत की सांस ली और बताया कि वह सुरक्षित हैं.
फिल्म को लेकर क्या बोलीं संजना पांडेय?
इसके साथ ही संजना पांडेय ने अपनी अपकमिंग फिल्म ‘भूतनी का बदला’ पर भी रिएक्शन दिया और कहा कि यह फिल्म दर्शकों के लिए मनोरंजन के साथ रोमांच और रहस्य का भी अनुभव लेकर आएगी. उनके अनुसार, फिल्म की कहानी और किरदारों को ध्यान में रखते हुए पूरी टीम ने मेहनत की है और शूटिंग के दौरान कई चुनौतीपूर्ण दृश्यों को भी पूरी लगन के साथ फिल्माया गया है.