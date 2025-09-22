शादी के 3 साल बाद मां बनने वाली हैं भोजपुरी एक्ट्रेस निधि झा, नवरात्रि के पहले दिन दी गुड न्यूज

भोजपुरी इंडस्ट्री से हाल ही में एक बहुत ही प्यारी खबर सामने आई है. भोजपुरी सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस निधि झा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मैटरनिटी फोटोशूट की एक प्यारी और खास तस्वीर शेयर की, जिसमें वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं.

निधि का फोटोशूट लुक

तस्वीर में निधि झा ट्रेडिशनल रेड आउटफिट और भारी ज्वेलरी पहने नज़र आईं, वहीं उनके पति यश कुमार भी ट्रेडिशनल अवतार में दिखाई दिए. दोनों की मुस्कान और उनके चेहरे की खुशी इस बात का सबूत है कि वे अपने आने वाले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

View this post on Instagram A post shared by Nidhi Yash Mishra (@nidhijha05)

भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे फेमस कपल

बता दें कि निधि झा और यश कुमार ने मई 2022 में शादी कि थी. दोनों की शादी को भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सेलिब्रेशन में से एक माना गया था. शादी के बाद से ही यह कपल सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे हैं और अक्सर अपनी लाइफ से जुड़ी झलकियां फैंस के साथ शेयर करते रहते है.

View this post on Instagram A post shared by Nidhi Yash Mishra (@nidhijha05)

कई सितारों ने कपल को दी बधाई

अब जब निधि ने अपने बच्चे के आने की खुशखबरी दी है, तो फैंस से लेकर भोजपुरी जगत के सितारे भी उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहे हैं. इस खास मौके पर कई सितारों और चाहने वालों ने कमेंट सेक्शन में बधाई देते हुए लिखा कि नवरात्रि के मौके पर यह खबर उनके लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है.

निधि और यश की जोड़ी भोजपुरी फिल्मों में भी साथ नजर आ चुकी है और रियल लाइफ में भी दोनों की केमिस्ट्री को खूब पसंद किया जाता है. अब उनके पैरेंटहुड की इस नई जर्नी को लेकर सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

नवरात्रि के पावन मौके पर निधि और यश ने अपने फैन्स को जो खुशखबरी दी है, उसने सभी के चेहरों पर मुस्कान ला दी है और उनके आने वाले बच्चे का स्वागत करने की तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं.