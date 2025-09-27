हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाडांडिया नाइट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बिखेरा जलवा, शेयर किया वीडियो

डांडिया नाइट में भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने बिखेरा जलवा, शेयर किया वीडियो

Akshara Singh Dandiya Night Dance: अक्षरा सिंह ने डांडिया नाइट में अपने शानदार डांस और स्टाइल से सभी का ध्यान खींचा. उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर फैंस के साथ अपनी खुशी बांटी.

By : आईएएनएस | Updated at : 27 Sep 2025 08:34 PM (IST)
Preferred Sources

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर ऐक्टर अक्षरा सिंह ने हाल ही में नवरात्रि के मौके पर आयोजित एक शानदार डांडिया नाइट में हिस्सा लिया. इस कलरफुल इवेंट का एक वीडियो उन्होंने शनिवार को पोस्ट किया.

अक्षरा सिंह ने डांडिया नाइट में किया धमाकेदार डांस
अक्षरा ने वीडियो को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया. इस वीडियो में अक्षरा का एक्साइटमेंट और मस्ती भरा अंदाज फैंस को खूब भा रहा है. वीडियो की शुरुआत में अक्षरा मेकअप रूम में तैयार होती नजर आ रही हैं.

इसके बाद वह डांडिया नाइट के इवेंट पर पहुंचती हैं, जहां वह डांडिया खेलती और हंसी-मजाक करती दिख रही हैं.  इवेंट के दौरान वह स्टेज पर धमाकेदार डांस करती हैं और डांडिया की थाप पर थिरकती हैं. वीडियो के अंत में अक्षरा भक्ति में डूबकर भोलेनाथ का जयकारा लगाती हैं और कहती हैं, "बोलो नम:पार्वतीपति, हर-हर महादेव."

अक्षरा सिंह का भक्ति भरा अंदाज 
अक्षरा के लुक की बात करें तो उन्होंने इस मौके पर पिंक कलर का सूट पहना. उन्होंने अपने लुक को गले में नेकपीस, कानों में झुमके और हल्के मेकअप के साथ पूरा किया. उनके बालों की हेयरस्टाइल ने उनके लुक  को और बढ़ा दिया.

वीडियो के साथ अक्षरा ने एक खूबसूरत कैप्शन भी लिखा, "नवरात्रि की नौ रातें, खुशियों से भरमार, मां का आशीर्वाद ही आशीर्वाद." फैंस उनकी सादगी, ऊर्जा और भक्ति भाव की जमकर तारीफ कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तरह-तरह की  रिएक्शन  दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Akshara singh (@singhakshara)

अक्षरा सिंह वर्कफ्रंट 
वर्कफ्रंट की बात करें तो हाल ही में अक्षरा का देवी भक्ति गीत 'भोली सी मईया' रिलीज हुआ था. इस गाने को अक्षरा सिंह ने खुद गाया और प्रोड्यूस भी किया. गाने को अक्षरा सिंह के ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया, जिसे फैंस की तरफ से खूब प्यार मिल रहा है और लोग इस पर रील भी बना रहे हैं. वहीं, एक्ट्रेस ने फिल्म अम्बे मां की शूटिंग भी पूरी कर ली है, लेकिन इसकी रिलीज की भी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.

Published at : 27 Sep 2025 08:34 PM (IST)
Akshara Singh Dandiya Night
