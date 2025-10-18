भोजपुरी इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे का नाम उन हसीनाओं की लिस्ट में शुमार है. जो अपनी फिल्मों से ज्यादा लव लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. लेकिन इस वक्त एक्ट्रेस राजनीति में एंट्री को लेकर सुर्खियों में हैं. जिसको लेकर हाल ही में उन्होंने एबीपी से बातचीत की. जानिए एक्ट्रेस क्या बोलीं...

क्या आम्रपाली दुबे लेंगी राजनीति में एंट्री?

दरअसल भोजपुरी सिनेमा से कई बड़े स्टार्स इन दिनों राजनीति की दुनिया में अपना नाम चमका रहे हैं. इस लिस्ट में रवि किशन, दिनेश लाल यादव, पवन सिंह समेत कई एक्टर्स का नाम शामिल है. वहीं जब आम्रपाली दुबे से उनकी राजनीति में एंट्री को लेकर सवाल किया गया. तो एक्ट्रेस ने कहा, ‘मैं ऐसे फोन नहीं उठाती जो राजनीति से जुड़ा हो, क्योंकि अभी मैं सिर्फ एक्टिंग करना चाहती हूं, मुझे मेरे काम बहुत पसंद है..’

View this post on Instagram A post shared by Aamrapali Usha Shailesh Dubey (@aamrapali1101)

पवन सिंह पर क्या बोलीं आम्रपाली दुबे

आम्रपाली ने कहा, अभी मेरा पूरा ध्यान मेरे करियर पर है. हां, लेकिन भविष्य में कभी मुझे लगा कि राजनीति में जाना है तो मैं बताऊंगी. वहीं पवन सिंह के विवादों पर आम्रपाली ने कहा, ‘राजनीति का योग थोड़ा मुश्किल से बनता है और मुझे नहीं पता कि पवन सिंह विधानसभा का चुनाव लड़ना भी चाहते है या नहीं. इसकी कोई जानकारी नहीं है..बीजेपी से वो जुड़ना चाहते थे ये बात हम पहले से ही जानते थे.’

दिनेश लाल यादव संग आएगी एक्ट्रेस की फिल्म

बता दें कि आम्रपाली दुबे भोजपुरी की टॉप एक्ट्रेस हैं. जो इंडस्ट्री के हर बड़े स्टार्स के साथ काम कर चुकी हैं. लेकिन फैंस को उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा दिनेश लाल यादव के साथ पसंद आती है. जल्दी ही दोनों एक बड़ी फिल्म में साथ नजर आने वाली हैं. जोकि एक लव स्टोरी है. इसके अलावा एक्ट्रेस के पास कुछ बॉलीवुड फिल्मों के भी ऑफर है. जिनपर बात चल रही है.

