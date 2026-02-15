भोजपुरी सिनेमा के 'पावर स्टार' पवन सिंह इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ रिश्ते में चल रही अनबन अब कानूनी मोड़ ले चुकी है. दोनों का तलाक होने जा रहा हैं और ये केस बिहार के आरा सिविल कोर्ट में चल रहा है. कुछ दिन पहले इस केस की सुनवाई भी हुई थी, जहां ज्योति तो कोर्ट पहुंचीं, लेकिन पवन सिंह वहां नहीं गए.

पवन और ज्योति के तलाक पर हर किसी की नजर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि ज्योति ने एलिमनी में करोड़ों रुपयों की मांग की है. ज्योति केस की सुनवाई के दौरान रो भी पड़ीं. उन्होंने कोर्ट में अपना दर्द बयां करते हुए 10 करोड़ रुपये मांगे. हालांकि पवन सिंह के वकील ने साफ किया कि ज्योति की मांग पर जज ने उन्हें समझाया, फिर आखिर में वो नोएडा में एक फ्लैट और 3 करोड़ रुपये की एलिमनी पर सहमत हो गई.

ज्योति सिंह के सपोर्ट में उतरी अक्षरा सिंह

बता दें, ज्योति सिंह की एलिमनी डिमांड पर काफी चर्चा भी हुई. अब उनके सपोर्ट में पवन सिंह की एक्स-गर्लफ्रेंड अक्षरा सिंह आई हैं. उन्होंने ज्योति की मांग को सही बताया है. न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान भोजपुरी एक्ट्रेस ने कहा, 'जब भी कोई लड़की शादी करती है और किसी के साथ चली जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी उस आदमी की हो जाती है. साथ ही तलाक होने पर मेंटेनेंस या एलिमनी लेना उसका पूरा हक है, और उसे पूरा मिलना चाहिए. बिल्कुल मिलना चाहिए, चाहे वो 10 करोड़ मांगे, 20 करोड़ मांगे, या 100 करोड़ भी मांगे, तब भी शायद वो काफी ना हो.'

अक्षरा और पवन सिंह का रिलेशनशिप

बता दें, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता भी एक समय में भोजपुरी सिनेमा का सबसे चर्चित मुद्दा होता था. दोनों एक साथ कई फिल्मों में नजर आए, जिसके बाद वो रिलेशनशिप में आए. साल 2015 से 2018 तक दोनों साथ थे. लेकिन तभी अचानक पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी कर ली, जिसके बाद उनका और अक्षरा का रिश्ता खत्म हो गया. इसके बाद अक्षरा ने पवन सिंह पर भी कई आरोप लगाए. उन्होंने एक्टर को लेकर कई बातें कहीं, मगर अब अक्षरा अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं.

बता दें, भोजपुरी पावरस्टार पवन सिंह ने दो शादियां की हैं. उनकी पहली शादी 2014 में नीलम सिंह से हुई थी, जिनका मार्च 2015 में निधन हो गया था. इसके बाद, पवन सिंह ने दूसरी शादी 2018 में ज्योति सिंह के साथ की. वहीं पवन सिंह अपनी दूसरी पत्नी ज्योति से शादी के आठ साल बाद अलग होने जा रहे हैं. दोनों का केस फिलहाल जारी है, जिसपर आखिरी फैसला अभी आना बाकी है.