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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमा'बहुत शुक्रगुजार हूं' श्रद्धा कपूर संग 'ईठा' में काम करने को लेकर बोलीं अक्षरा सिंह

'बहुत शुक्रगुजार हूं' श्रद्धा कपूर संग 'ईठा' में काम करने को लेकर बोलीं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह ने महादलित बच्चों के साथ अपना जन्मदिन खास अंदाज में मनाया. उन्होंने बच्चों के साथ केक काटकर समय बिताया. साथ ही श्रद्धा कपूर संग काम करने और बिहार में फिल्म सिटी बनने के ऐलान पर खुशी जताई.

Written By : आईएएनएस, आईएएनएस |  Updated at : 31 Aug 2026 01:28 PM (IST)
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 भोजपुरी अदाकारा और सिंगर अक्षरा सिंह ने दानापुर के नारी गुंजन बिहार महादलित विकास मिशन स्पेशल स्कूल और हॉस्टल में अपना जन्मदिन मनाया. उन्होंने महादलित लड़कियों के साथ केक काटा और उनके साथ गाना गाते, संगीत का आनंद लेते और हल्के-फुल्के पल बिताते हुए समय बिताया. इसके साथ ही उन्होंने इस मौके पर इंदिरा आईवीएफ का दौरा भी किया.

जन्मदिन पर बच्चों के साथ खास पल 

अक्षरा सिंह ने समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए कहा, "मैं इंदिरा आईवीएफ के 11 साल पूरे होने पर यहां आई हूं. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े अवसर पर मुझे यहां बुलाया गया. खासतौर से मेरे जन्मदिन पर मैं यहां आई."

आईवीएफ को लेकर क्या बोलीं अक्षरा

उन्होंने आगे कहा कि मैं चाहती हूं कि लोग यहां आएं और विज्ञान और निर्देश से जुड़ें, ताकि आज जो विश्वभर में आईवीएफ जाना जा रहा है, और कई सारे ऐसे सपने हैं, जो पूरे हुए हैं, मां बनने का जो बहुत खूबसूरत सपना होता है, जहां एक औरत मां बनकर पूर्ण होती है, जो अपनी आशा से निराश है, या कई पिता ऐसे हैं, जो उम्मीद लगाए बैठे हैं, एक बार उन्हें आईवीएफ की जरूर कोशिश करनी चाहिए.

अक्षरा ने इस दौरान आईवीएफ को उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बताया, जो माता-पिता बनने का सपना पूरा करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं. 

ये भी पढ़ें:- कौन हैं अरुणाचल की चेल्लो मीम? 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में समय रैना को जमकर किया रोस्ट

 श्रद्धा कपूर के साथ काम करना बताया खास 

श्रद्धा कपूर के साथ अपनी अगली फिल्म ईठा को लेकर अक्षरा सिंह ने कहा, "मेरी अगली फिल्म ईठा श्रद्धा कपूर के साथ आ रही है. इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि इतनी शानदार फिल्म, इतने कमाल के डायरेक्टर लक्ष्मण उत्तेकर के साथ काम करने का मौका मिला. श्रद्धा कपूर बहुत प्यारी हैं. वो बहुत अच्छी इंसान हैं. उनसे बहुत स्नेह मिला. उनके साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है."

फिल्म में श्रद्धा कपूर के साथ काम करने को अक्षरा ने अपने करियर के लिए  खास  मौका बताया और निर्देशक लक्ष्मण उतेकर के साथ काम करने पर भी खुशी जाहिर की.

बिहार में फिल्म सिटी के ऐलान पर खुशी

बिहार में फिल्म सिटी को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर उन्होंने कहा, "ये बहुत बड़ी बात है. कई वर्षों से हम सोचते हैं कि बिहार में भी हम कलाकारों को यह मौका मिले कि वहां जाकर शूट कर सकें. यूपी में तो हमने कई बार शूटिंग की है. बिहार में ये कमी थी, जिसे लेकर अब ऐलान किया गया है, तो अब पूरी होगी."

बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना रहा खास

बच्चों के साथ जन्मदिन मनाने को लेकर भोजपुरी अदाकारा ने कहा कि उन बच्चों के साथ मैं अपनी जिंदगी जीने गई थी. मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती कि मैंने अपना बर्थडे उन बच्चों के साथ बिताया. हम अपनी जिंदगी में इतना जूझते रहते हैं, लेकिन वो इतनी कम सुविधाओं के बाद भी खुश हैं और छोटी-छोटी खुशियों को जी रहे हैं. ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा.

उन्होंने कहा कि बच्चों के साथ जन्मदिन मनाना उनके लिए सिर्फ सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि भावनात्मक और यादगार अनुभव रहा.

अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर उन्होंने कहा कि बहुत जल्द एक हीरो के साथ मेरी फिल्म आने वाली है. बस मैं चाहती हूं कि बिहार की बेटी हूं और यहां से हमेशा मुझे प्यार मिलता रहा है. उनकी वजह से ही मैं जो भी हूं, वो बन पाई हूं. आप अपना आशीर्वाद और प्यार ऐसे ही बनाए रखें, ताकि बिहार की बेटी अक्षरा सिंह और आगे बढ़ती जाए.

ये भी पढ़ें:- कौन हैं श्रिया रेड्डी? फिल्म 'महाकाली' में अक्षय खन्ना संग मचाएंगी धमाल

 

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Published at : 31 Aug 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Akshara Singh Shraddha Kapoor
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