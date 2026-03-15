खेसारी लाल यादव के जन्मदिन पर आकांक्षा पुरी ने शेयर की एक से बढ़कर एक कोजी तस्वीरें, यहां देखें

खेसारी लाल यादव के जन्मदिन पर आकांक्षा पुरी ने शेयर की एक से बढ़कर एक कोजी तस्वीरें, वायरल होते ही मचा हंगामा
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर खेसारी लाल यादव को आकांक्षा पुरी ने बेहद ही रोमांटिक अंदाज में जन्मदिन की बधाई दी है. एक्ट्रेस ने खेसारी लाल के संग कोजी तस्वीरें शेयर कर हंगामा मचा दिया है.
खेसारी लाल यादव को यूं ही भोजपुरी इंडस्ट्री का ट्रेंडिंग स्टार नहीं कहा जाता है. आए दिन सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज ट्रेंड करते रहते हैं. अब आज यानी 15 मार्च को एक्टर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें फैंस से लेकर सेलेब्स तक जमकर बधाई दे रहे हैं.
इसी बीच एक्ट्रेस आकांक्षा पुरी ने एकदम अलग अंदाज में खेसारी लाल यादव को जन्मदिन की बधाई दी है. उन्होंने खेसारी के संग अपनी रोमांटिक तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर किया है. आकांक्षा ने जैसे ही इन तस्वीरों को शेयर किया, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं.
तस्वीरों को शेयर करते हुए आकांक्षा ने शानदार कैप्शन भी लिखा. उन्होंने कैप्शन में लिखा,'आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं खेसारी जी.भगवान आपको हमेशा स्वस्थ रखें, खुश रखें और आपका हर सपना पूरा हो. आप यही हमेशा लोगों के दिलों पर राज करते रहें.'
आकांक्षा ने खेसारी को बताया-सुपरस्टार
आकांक्षा ने खेसारी के संग जो तस्वीरें शेयर की हैं, उस पर सोशल मीडिया यूजर्स तरह-तरह का रिएक्शन दे रहे हैं. इसके अलावा आकांक्षा ने एक और कैप्शन लिखा,'मेरे जानने वाले सबसे सुंदर, सबसे ऊर्जावन, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे फिट आदमी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार खेसारी जी, खुश रहें और हमेशा खुश रहें सुपरस्टार.'
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इससे पहले भी आकांक्षा और खेसारी लाल यादव की जिम से एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसकी खूब चर्चा हुई थी. आपको बता दें खेसारी और आकांक्षा की नजदीकियों पर अक्सर सवाल उठते हुए नजर आए हैं. लेकिन, दोनों ने एक-दूसरे को महज दोस्त ही बताया है.
आपको बता दें खेसारी लाल यादव पहले से शादीशुदा हैं और उनके दो बच्चे भी हैं. उसके बाद भी उनका काफी दिनों तक काजल राघवानी संग अफेयर रहा. काजल के अनुसार एक्टर ने उनसे शादी का वादा भी किया था और बाद में धोखा दे दिया. हालांकि, खेसारी ने अपने ऊपर लगे इल्जाम को बेबुनियाद बताया.
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Source: IOCL