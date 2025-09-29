‘आपन कहाये वाला के बा’ को पसंद कर रहे दर्शक, भोजपुरी संस्कृति की झलक देती है फिल्म
Aapan Kahaye Wala Ke Ba: दर्शक ‘आपन कहाये वाला के बा’ को खूब पसंद कर रहे हैं, यह फिल्म दिल को छू लेने वाली कहानी पेश करती है.फिल्म टूटते-बिखरते परिवारों को जोड़ने और प्यार को संवारने का संदेश देती है.
भोजपुरी फिल्मों को अक्सर अश्लीलता और भद्दे दृश्यों को लेकर आलोचना झेलनी पड़ती है. लेकिन इसी बीच रिलीज हुई फिल्म ‘आपन कहाये वाला के बा’ ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है.
दर्शकों का मानान है कि यह फिल्म न सिर्फ भोजपुरी समाज और संस्कृति की सच्ची तस्वीर पेश करती है, बल्कि टूटते-बिखरते परिवारों को जोड़ने का संदेश भी देती है.
डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की इस फिल्म में अवधेश मिश्रा, अंजना सिंह, देव सिंह, माया यादव और प्रीति मौर्या जैसे एक्टर्स लीड रोल में हैं. अन्य रोल में रिंकू भारती, राघव पांडेय, अमरीश सिंह और राम सूजन सिंह भी हैं.
फिल्म के डायलॉग्स से ऑडियंस इमोशनल हो रही है. “हम गहना पहिन के का करब जब जेठ जी के पगड़ी उतर जाई” जैसे डायलॉग भोजपुरी के पुराने दौर की याद दिलाते हैं.
शादी-ब्याह में गूंजने वाले संगीत की झलक
संगीत इस फिल्म की खासियत है. गीतकार मनोज इमोशनल और म्यूजिक कंपोज डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की जोड़ी ने ऐसे गीत दिए हैं, जो सीधे दिल को छू जाते हैं. प्रियंका सिंह की आवाज में गाया गया “भउजी जब खिसियाली बड़ी काड़ा लागेली...” पहले ही दर्शकों की जुबान पर चढ़ चुका है.
वहीं “धान कुटाये लागल, हरदी कुंचाये लागल...” जैसे गीत भी शादी-ब्याह के लिए परफेक्ट च्वाइस बन चुके हैं.
Instagram पर यह पोस्ट देखें
फिल्म का टाइटल सॉन्ग
फिल्म का टाइटल सॉन्ग ‘आपन कहाये वाला के बा’ रिश्तों और भाईचारे पर गहरी चोट करता है और दर्शकों को इमोशनल कर देता है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL