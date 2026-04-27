आम्रपाली दुबे की 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का फर्स्ट लुक रिलीज, बोली- 'मेरे लिए खास है...'
Aamrapali Dubey Movie First Look: आम्रपाली दुबे की 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है. पारिवारिक कहानी के साथ ये फिल्म जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए एक नई फिल्म को लेकर उत्साह बढ़ गया है. हाल ही में फिल्म 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' का फर्स्ट लुक रिलीज किया गया है, जिसने आते ही सोशल मीडिया पर धमाल मचा दिया है. इस फिल्म में आम्रपाली दुबे लीड रोल में नजर आने वाली हैं और उनका लुक देखते ही फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं. परिवार की भावनाओं और मनोरंजन से भरपूर इस फिल्म से दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं.
आम्रपाली दुबे ने किया पोस्ट
आम्रपाली दुबे ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर फिल्म का फर्स्ट लुक शेयर कर लिखा, 'मेरी पहली फिल्म 'निरहुआ हिंदुस्तानी' के सुपरहिट गाने 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी' से शुरू हुआ ये सुनहरा सफर अब उसी नाम की फिल्म तक पहुंच चुका है! तैयार हो जाइए हंसी, प्यार और पारिवारिक भावनाओं से भरपूर एक शानदार कहानी के लिए. रेणु विजय फिल्म्स एंटरटेनमेंट लेकर आ रहे हैं खुशियों का तोहफा - 'लाखों में एक पवले बानी हम बहुरानी.' प्रस्तुत हैं पहला झलक... पूरा परिवार के साथ देखे के तैयार रही ई फिल्म काहें कि ई फिल्म दिल जीत लेई!' ये फिल्म 1 मई को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है और इसका ट्रेलर 28 अप्रैल को यूट्यूब पर पोस्ट किया जाएगा.
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फिल्म की टीम
बता दें कि इस फिल्म को निशांत उज्जवल ने प्रोड्यूस किया है और इसका निर्देशन अजय झा ने किया है. फिल्म की कहानी, स्क्रीनप्ले और डायलॉग अरबिंद तिवारी ने लिखे हैं. फिल्म की कहानी में आम्रपाली दुबे का किरदार एक मजबूत और समझदार बहू का है, जो परिवार, संस्कार और अपने आत्मसम्मान के बीच संतुलन बनाकर चलती है. फिल्म में इमोशन के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी पूरा ध्यान रखा गया है, जिससे हर उम्र के दर्शक इससे जुड़ सकें. ओम झा और रजनीश मिश्रा जैसे मशहूर संगीतकारों ने इसके गानों को तैयार किया है.
आम्रपाली के लिए खास है फिल्म
आम्रपाली दुबे ने भी इस फिल्म को लेकर कहा कि इस फिल्म का टाइटल उनकी पहली फिल्म के एक गाने से है, जिससे ये प्रोजेक्ट उनके लिए और भी खास बन जाता है. इसके अलावा, फिल्म में संगीता तिवारी भी वापसी कर रही हैं, जिन्हें दर्शक लंबे समय बाद पर्दे पर देखेंगे. उनके साथ जय यादव, अविनाश साही, राकेश बाबू और कई कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.
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Source: IOCL