हिंदी न्यूज़मनोरंजन'एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और दूसरा प्यार खाना है..' मास्टरशेफ इंडिया में करिश्मा ने कपूर खानदान के खोले राज

'एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और दूसरा प्यार खाना है..' मास्टरशेफ इंडिया में करिश्मा ने कपूर खानदान के खोले राज

 कपूर परिवार की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर मास्टरशेफ इंडिया में स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आईं. जिसमें करिश्मा ने अपने कपूर खानदान के कुछ किस्सें सुनाए, बताया कि उनके परिवार में खाना सिर्फ भोजन नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 27 Jan 2026 10:59 AM (IST)
 कपूर खानदान अपनी पार्टियों और खाने-पीने के किस्सों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहता है. अक्सर इस परिवार का कोई न कोई सदस्य मजेदार किस्से ताजा करता रहता है. अब खाने की बात चल रही है तो मास्टरशेफ इंडिया भी पीछे कैसे रह सकता है?

 कपूर परिवार की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर मास्टरशेफ इंडिया में स्पेशल गेस्ट के तौर पर नजर आईं. इस खास एपिसोड में करिश्मा ने बताया कि उनके परिवार में खाना सिर्फ भोजन नहीं, बल्कि प्यार, पुरानी यादों और परिवार के साथ बिताए पलों का प्रतीक रहा है.

 
 
 
 
 
इस एपिसोड में कपूर खानदान की पसंदीदा क्लासिक इंडियन डिशेज को सेलिब्रेट किया गया. कंटेस्टेंट्स को चुनौती दी गई कि वे कपूर परिवार की विरासत वाली इन डिशेज की असली आत्मा को बनाए रखते हुए ओरिजिनल फ्लेवर के साथ मास्टरशेफ लेवल की क्रिएटिव डिश तैयार करें.

वहीं, इसमें माहौल बनाते हुए शेफ रणवीर बरार कहते हैं, "डिश की आत्मा, कपूर परिवार की विरासत, इन क्लासिक इंडियन डिशेज की ओरिजिनैलिटी को बचाते हुए एक मास्टरशेफ-लेवल की डिश बनानी है."

करिश्मा ने सिनेमा और खाने के लिए अपने प्यार को भी दर्शाया. इसको लेकर अभिनेत्री ने कहा, "एक्टिंग मेरा पहला प्यार है और दूसरा प्यार खाना है, क्योंकि यह बॉलीवुड के पॉपुलर कपूर खानदान की विरासत बांधते हुए आगे लेकर जा रही है."

इसी के साथ ही करिश्मा ने इमोशनल कनेक्शन के बारे में बताया, "हमारे परिवार का खाना हमेशा प्यार, यादों और साथ में रहा है. मास्टरशेफ इंडिया किचन के साथ खाने के लिए अपने परिवार के प्यार को शेयर करना मेरे लिए बहुत गर्व का पल था. यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि ये जोड़ियां देश के हर कोने से अपनी कहानियां और फ्लेवर लेकर आ रही हैं, जिससे यह शो गर्व का सच्चा सेलिब्रेशन बन गया है। वे मिलकर पूरे देश में क्रिएटिविटी, इनोवेशन और कॉन्फिडेंस को इंस्पायर करती हैं."

जब करिश्मा ने प्यार से बनी इन डिशेज का स्वाद चखा, तो उन्होंने कंटेस्टेंट्स की मेहनत और फ्लेवर की जमकर तारीफ की. भावुक होकर उन्होंने कहा, "अगर राज कपूर, ऋषि, और रणबीर यहां होते, तो उन्हें भी बहुत पसंद आता."

Published at : 27 Jan 2026 10:59 AM (IST)
