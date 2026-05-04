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Yercaud (ST) Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र येरकौड (ST) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Yercaud (ST) से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, AIADMK के, G. Chitra 25955 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,DMK के C. Tamilselvan को 95606 वोट मिले थे.

तमिलनाडु (Tamil Nadu) येरकौड (ST) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. येरकौड (ST) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Yercaud (ST) Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

तमिलनाडु (Tamil Nadu) येरकौड (ST) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.