Yanam Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र यानम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Yanam Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र यानम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Yanam से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, IND के, Gollapalli Srinivas Ashok 655 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे, AINRC के N. Rangasamy को 16475 वोट मिले थे.

पुडुचेरी यानम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पुडुचेरी विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. यानम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Yanam Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पुडुचेरी यानम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.