हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?

Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?

पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में सुबह 11 बजे तक सबसे अधिक मतदान पश्चिमी मेदिनीपुर में दर्ज किया गया, जहां 44.69 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, सबसे कम मतदान मालदा में 38.22 प्रतिशत हुआ है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: ऋषि कांत | Updated at : 23 Apr 2026 12:21 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा की छिटपुट घटनाएं सामने आ रही हैं तो कहीं उम्मीदवारों को दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. वहीं तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव चल रहा है. निर्वाचन आयोग ने सुबह 11 बजे तक की वोटिंग का आंकड़ा जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक, पश्चिम बंगाल में 41.11 फीसदी वोटिंग हुई है, जबकि तमिलनाडु में 37.56 फीसदी मतदान हुआ है.

बंगाल में ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई इलाकों में सुबह से ही तनाव के हालात बने हुए हैं. कुछ जगहों पर कथित तौर पर बम फेंके जाने की खबरें हैं. हालांकि, चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और सुरक्षा बलों को अलर्ट पर रखा गया है. अधिकारियों का दावा है कि जहां-जहां गड़बड़ी की सूचना मिली, वहां तुरंत ठीक किया गया है.

ये भी पढ़ें- मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भयंकर बवाल, हुमायूं कबीर और TMC कार्यकर्ता भिडे़, देसी बम भी फेंका

बंगाल और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कहां वोटिंग?

पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में सुबह 11 बजे तक सबसे अधिक मतदान पश्चिमी मेदिनीपुर में दर्ज किया गया, जहां 44.69 प्रतिशत मतदान हुआ. वहीं, सबसे कम मतदान मालदा में 38.22 प्रतिशत हुआ है. तमिलनाडु में 11 बजे तक सबसे अधिक तिरुपुर में 42.45 प्रतिशत मतदान हुआ है तो वहीं रामनाथपुरम में 34.02 प्रतिशत के साथ सबसे कम मतदान हुआ है. वहीं चेन्नई में अब तक 35.47 प्रतिशत मतदान हुआ है.

बंगाल के किस जिले में कितनी वोटिंग?

चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, सुबह 11 बजे तक मालदा में 38.22%, मुर्शिदाबाद में 41.59%, पश्चिम वर्धमान में 40.24%, पश्चिम मेदिनीपुर में 44.69%, पूर्वी मेदिनीपुर में 42.16%, पुरुलिया में 39.16%, उत्तरी दिनाजपुर में 39.04%, झारग्राम में 43.71%, कैलिम्पोंग में 39.61%, अलीपुरद्वार में 38.80%, बांकुरा में 43.22%, बीरभूम में 41.92%, कूचबिहार में 38.67%, दक्षिण दिनाजपुर में 41.17%, दार्जिलिंग में 39.72% और जलपाईगुड़ी में 39.51% वोटिंग हुई है.

तमिलनाडु के किस जिले में कितनी वोटिंग?

अगर तमिलनाडु की बात करें तो इरोड में 41%, कल्लाकुरिची में 37.30%, कांचीपुरम में 39.48%, कन्याकुमारी में 34.68%, करूर में 39.70%, कृष्णागिरी में 36.53%, मदुरै में 36.22%, मईलादुथुरई में 35.33%, अरियालुर में 36.11%, चेंगलपट्टू में 37.17%, चेन्नई में 35.47%, कोयंबटूर में 38.62%, कुड्डालोर में 36.30%, धर्मपुरी में 38.28%, डिंडिगुल में 39.05% फीसदी वोटिंग हुई है.

ये भी पढ़ें- बंगाल ने शुरुआती घंटों में ही सुनाया बड़ा फैसला, तमिलनाडु से ज्यादा वोटिंग, जानें 9 बजे तक आंकड़ा कितना?

ताबड़तोड़ वोटिंग क्या दे रही सिग्नल?

पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में हो रही ताबड़तोड़ वोटिंग सियासी दलों की टेंशन जरूर बढ़ा रही है. हालांकि इतनी ज्यादा वोटिंग की वजह चुनाव आयोग की ओर से कराए गए मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) भी है, जिसमें मृतकों और दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम काटे गए. इसीलिए ये वोटिंग परसेंटेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है.

Published at : 23 Apr 2026 12:06 PM (IST)
Tags :
Tamil Nadu Election Breaking News Abp News WEST BENGAL MAMATA BANERJEE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: 11 बजे तक बंगाल में 41.11 प्रतिशत वोटिंग, मुर्शिदाबाद में बवाल, हुमायूं कबीर बोले- 'अभी सबको शांत रहने को कहा...'
LIVE: 11 बजे तक बंगाल में 41.11 प्रतिशत वोटिंग, मुर्शिदाबाद में बवाल, हुमायूं कबीर बोले- 'अभी सबको शांत रहने को कहा...'
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
चुनाव 2026
Tamil Nadu Voting 2026 Live: 11 बजे तक तमिलनाडु में 37.56 प्रतिशत मतदान
Tamil Nadu Voting 2026 Live: 11 बजे तक तमिलनाडु में 37.56 प्रतिशत मतदान
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026: ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- 'TMC ज्यादा गड़बड़ी नहीं...'
West Bengal Election 2026: ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे शुभेंदु अधिकारी का बड़ा बयान, कहा- 'TMC ज्यादा गड़बड़ी नहीं...'
Advertisement

वीडियोज

West Bengal Voting: बंगाल में दो घंटेकी वोटिंग पूरी | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
Bengal 1st Phase Voting: बंगाल में जमकर हो रही वोटिंग | Mamata Banerjee | Public Reaction | Voting
West Bengal Phase 1 Voting: 'TMC जा रही', Agnimitra Paul का दावा | BJP | Assembly Elections 2026
Murshidabad Violence | West Bengal Phase 1 Voting के बीच TMC का सुतली बम से हमला | Mamata Banerjee
Sandeep Chaudhary: चुनाव आयोग के 'AI' ने कैसे छीना बंगाल का वोट? | Bengal Election 26 | Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
चुनाव 2026
Assembly Elections 2026: बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
बंगाल चुनाव में तगड़ी वोटिंग, तमिलनाडु रह गया पीछे, 11 बजे तक 41 फीसदी मतदान क्या दे रहे सिग्नल?
दिल्ली NCR
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
BJP ने किया MCD मेयर पद के उम्मीदवार का ऐलान, प्रवेश वाही पर जताया भरोसा, जानें कौन हैं
विश्व
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
'Shut Up Trump', ईरान में ट्रंप का AI वीडियो वायरल! सीज़फायर बढ़ाने का बनाया भयंकर मजाक
आईपीएल 2026
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
IPL 2026 MI vs CSK: एमआई और सीएसके के बीच रोमांचक मुकाबला आज, क्या खेलेंगे MS धोनी?
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे हमेशा ठीक रात 12 बजे...'
अमिताभ बच्चन आधी रात को करते हैं फोन, दिव्या दत्ता का खुलासा, बोलीं- 'वे रात 12 बजे...'
न्यूज़
US Israel Iran War Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
Live: होर्मुज में नाकेबंदी के बीच भारत में बढ़ेंगी पेट्रोल-डीजल की कीमतें? केंद्र सरकार ने दिया ये जवाब
जनरल नॉलेज
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
जैसे भारत में बढ़ रही UCC की चर्चा, वैसे पाकिस्तान में क्या है नियम? जानें सबकुछ
एग्रीकल्चर
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
इस जुगाड़ से एक खेत में उगा सकते हैं दो फसल, होगी तगड़ी कमाई
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget