Bengal Election 2026 Voting Live: पश्चिम बंगाल-तमिलनाडु में कुछ देर में शुरू होगी वोटिंग, कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच हाई-स्टेक मुकाबला
West Bengal Election 2026 Phase 1 Voting Live: आज पश्चिम बंगाल में 16 जिलों की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है. सभी लाइव अपडेट आपको यहां मिलेगी.
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पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. बंगाल में आज (22 अप्रैल 2026) पहले चरण में 152 सीटों पर वोटिंग है. इस चरण में करीब 3.6 करोड़ मतदाता लगभग 44,000 मतदान केंद्रों पर वोटिंग करेंगे. तमिलनाडु में आज ही वोटिंग है. राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान हो रहा है.
तमिलनाडु चुनाव को लेकर विदेश में रहने वाले तमिल लोगों में उत्साह
तमिलनाडु में विदेश से आने वाले लोगों की संख्या में तेजी देखी जा रही है. बड़ी संख्या में विदेश में रहने वाले तमिल लोग अपना वोट डालने के लिए वापस लौट रहे हैं. चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिछले कुछ दिनों में यात्रियों की आवाजाही में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. खाड़ी देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका जैसे इलाकों से बड़ी संख्या में एनआरआई और विदेश में रहने वाले लोग यहां पहुंच रहे हैं. विदेशों में मौजूद तमिल संगठनों ने पाया है कि विदेश में रहने वाले लोगों में चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा लेने को लेकर काफी उत्साह है
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में चुनाव
पश्चिम बंगाल में इस बार चुनाव सिर्फ दो चरणों में कराए जा रहे हैं, जबकि 2021 में आठ और 2016 में छह चरणों में मतदान हुआ था. हालांकि चरणों की संख्या कम हुई है, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं और चुनाव आयोग ने सख्त नियमों के पालन के लिए कई नए कदम उठाए हैं. पहले चरण में कम से कम 80 सीटों पर सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और मुख्य विपक्षी बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है.
कुछ सीटों पर बहुकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस अलग-अलग मैदान में हैं और कुछ धार्मिक संगठनों की भी एंट्री हुई है. गुरुवार को जिन जिलों में मतदान होगा, उनमें दार्जिलिंग, कालीम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कूचबिहार, उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्धमान, पुरुलिया, बांकुड़ा, झाड़ग्राम, पश्चिम और पूर्व मिदनापुर शामिल हैं. इस चरण में कुल 1,478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं.
Tamil Nadu Voting 2026 Live: राहुल गांधी ने कांग्रेस-डीएमके गठबंधन का समर्थन किया
मतदान की पूर्व संध्या पर, राहुल गांधी ने मतदाताओं से अपील की और उनसे कांग्रेस-डीएमके गठबंधन का समर्थन करने का आग्रह किया. एक वीडियो संदेश में, उन्होंने चुनाव को एक व्यापक वैचारिक संघर्ष के रूप में प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा, "यह चुनाव कांग्रेस-डीएमके गठबंधन और भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के बीच एक वैचारिक लड़ाई है." उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा एआईएडीएमके पर नियंत्रण रखती है और राज्य में उसके इरादों के बारे में चेतावनी दी.
Bengal Tamil Nadu Election Live: मतदान कब शुरू होगा?
तमिलनाडु और बंगाल विधानसभा के लिए मतदान गुरुवार को पूरे राज्य में दिन भर चलेगा. मतदान सुबह 7:00 बजे शुरू होगा और शाम 6:00 बजे तक जारी रहेगा, जिससे मतदाताओं को अपना वोट डालने के लिए 11 घंटे का समय मिलेगा. तमिलनाडु की सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही चरण में चुनाव हो रहे हैं जबकि बंगाल में दो चरणों में वोटिंग है. पहले चरण में 152 सीटों पर आज मतदान है. दूसरे चरण में बाकी बची सीटों पर 29 अप्रैल को वोटिंग होगी.
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Source: IOCL