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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Elections 2026: बंगाल की बंपर वोटिंग पर अमित शाह खुशी से फूले नहीं समाए, कर डाली सीटों की भविष्यवाणी, बता दिया कौन होगा CM

West Bengal Elections 2026: बंगाल की बंपर वोटिंग पर अमित शाह खुशी से फूले नहीं समाए, कर डाली सीटों की भविष्यवाणी, बता दिया कौन होगा CM

Bengal Assembly Election 2026: बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को लेकर अमित शाह ने कहा कि गुरुवार को बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं.

By : आईएएनएस | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 24 Apr 2026 02:32 PM (IST)
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West Bengal Assembly Election 2026: पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सरकार बनने जा रही है.  कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह ने कहा कि 152 सीटों में से भाजपा 110 से अधिक सीटें जीतेगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भाजपा की बंगाल टीम ने अपना आकलन किया है. इसके आधार पर वे कह सकते हैं कि 152 सीटों में से भाजपा के 110 से अधिक सीटें जीतने की संभावना है. उन्होंने कहा कि दूसरे चरण को भी ध्यान में रखते हुए भाजपा बंगाल में सरकार बनाने जा रही है. उन्होंने ये भी कहा कि बंगाल का सीएम बाहरी नहीं होगा. वो बंगाल में जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा और बंगाली बोलने वाला होगा. 

बंगाल चुनाव में वोटरों ने तोड़ दिया रिकार्ड 

बंगाल में रिकॉर्ड मतदान को लेकर अमित शाह ने कहा कि गुरुवार को बंगाल विधानसभा 2026 के चुनाव के प्रथम चरण में मतदान के सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बंगाल की जनता ने अभूतपूर्व उत्साह और जोश के साथ बंगाल में परिवर्तन के लिए वोट डाला है. उन्होंने कहा, मतदान का जो प्रतिशत सामने आया है, वो पूरे देश के लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोगों का उत्साह बढ़ाने वाला है. मैं पहले चरण में वोट डालने वाले बंगाल के सभी मतदाताओं का अभिनंदन और धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने भय से भरोसे की यात्रा को बहुत अच्छे से शुरू किया है और दूसरे चरण के मतदाता भी भय से भरोसे की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे.

यह भी पढ़ें- Karnataka Congress Crisis: 'मैं दिल्ली सिर्फ ताजी हवा के लिए नहीं आया था...' डीके शिवकुमार ने साउथ की पॉलिटिक्स का सीक्रेट

बंगाल की जनता के नाम संदेश में अमित साह ने कहा, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत की यात्रा से जुड़ चुका है. आपका प्यार, आपका उत्साह और आपका भरोसा, पूरे प्रचार अभियान में नरेंद्र मोदी जी के लिए सामने से दिखाई दे रहा है. मैं मानता हूं कि ये भरोसा वोट में परिवर्तित होकर भाजपा की विजय कराएगा. 

अमित शाह ने ममता बनर्जी के लिए ये क्या कह दिया?

अमित शाह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा, जिस राज्य में मुख्यमंत्री यह कहती हैं कि महिलाओं को शाम 7 बजे के बाद बाहर निकलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां उन्हें सत्ता में नहीं होना चाहिए. भाजपा की सरकार बनने के बाद, रात के 1 बजे भी एक युवा लड़की बेझिझक अपना स्कूटर चला पाएगी और किसी भी अपराधी की हिम्मत नहीं होगी कि वह उसे बुरी नजर से देखे. उन्होंने आगे कहा, एक प्रतीकात्मक कदम के तौर पर, आरजी कर की पीड़ित की मां और संदेशखाली की पीड़ित को उम्मीदवार बनाया गया है.

यह भी पढ़ें- 'पहले चरण की 125 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की', शुभेंदु अधिकारी ने हिंदू वोटर्स को लेकर कर दिया बड़ा दावा


जिन लोगों ने टीएमसी-समर्थित गुंडों की हिंसा का सामना किया है, वे अब विधानसभा में बैठेंगे और ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त कानून बनाने में मदद करेंगे. आने वाले दिनों में बंगाल इसी तरह का बदलाव देखेगा.

दूसरे चरण की वोटिंग से पहले अमित शाह ने मतदाताओं से कहा कि वे भयमुक्त होकर अपनी इच्छा से मतदान करें. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, मतदान में रैगिंग न हो, इसकी बहुत अच्छी व्यवस्था चुनाव आयोग ने की है. पुराने चुनाव भूल जाइए, बंगाल के सुनहरे भविष्य के लिए मतदान करें और भाजपा की सरकार बनाएं.

Published at : 24 Apr 2026 02:32 PM (IST)
Tags :
Bengal Assembly Election MAMATA BANERJEE AMIT SHAH West Bengal Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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