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चुनाव रिजल्ट 2026

(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal Election Results 2026: गंगोत्री से गंगासागर तक भगवा लहर... दीदी के गढ़ में चला मोदी मैजिक! बंगाल में इन मुद्दों ने पलट दी पूरी बाजी

West Bengal Election Results 2026: गंगोत्री से गंगासागर तक भगवा लहर... दीदी के गढ़ में चला मोदी मैजिक! बंगाल में इन मुद्दों ने पलट दी पूरी बाजी

West Bengal Assembly Election Results 2026: बंगाल चुनाव के नतीजे बताते हैं कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के इलाकों में मोदी की इस 'विकास की गारंटी' ने विपक्ष के अभेद्य किले को ढहा दिया.

By : विक्रम कुमार | Updated at : 04 May 2026 01:54 PM (IST)
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'भाइयों-बहनों, जिस तरह मां गंगा बिना रुके गंगोत्री से गंगासागर तक बहती है, वैसे ही भारत के विकास की धारा भी अब कोई नहीं रोक सकता. बंगाल इस धारा का सबसे बड़ा लाभार्थी होगा.'

4 मई 2026 को जो बंगाल के चुनावी नतीजे आए वे केवल आंकड़े नहीं, बल्कि एक सियासी उलटफेर की गवाही है. मालदा की उस रैली में पीएम मोदी की ओर से की गई ये भविष्यवाणी अब कोलकाता के राजभवन तक पहुंचती दिख रही है. पीएम के इस भाषण में ममता बनर्जी को चुनौती के साथ-साथ आस्था और आधुनिकता के संगम पर जोर दिया गया था. इसका मतलब था कि गंगोत्री की ऊंचाइयों से लेकर गंगासागर की अनंत गहराई तक जिस तरह गंगा नदी भारत को सींचती आई है वैसे ही बीजेपी सरकार भारत में काम करती आ रही है.

टीएमसी के अभेद्य किले में बीजेपी ने लगाई सेंध

इस चुनाव में बीजेपी 200 सीटों के करीब पहुंचती दिख रही है. ये नतीजे बताते हैं कि मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर बंगाल के इलाकों में मोदी की इस 'विकास की गारंटी' ने विपक्ष के अभेद्य किले को ढहा दिया. उन्होंने बार-बार यह संदेश दिया कि दिल्ली से आने वाला पैसा अब 'कट-मनी' की भेंट नहीं चढ़ेगा. इसका नतीजा ये हुआ कि दक्षिण बंगाल के उन हिस्सों में भी बीजेपी ने जीत की ओर बढ़ रही है, जहां टीएमसी को हराना नामुमकिन माना जाता था.

ममता बनर्जी का सबसे मजबूत किला महिला वोटर्स माना जाता था, लेकिन आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना ने इस समीकरण को पूरी तरह से बदल दिया. बीजेपी ने पीड़िता की मां रत्ना देबनाथ को चुनावी मैदान में उतारकर इस मुद्दे को भावनात्मक और राजनीतिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया.

ममता बनर्जी का लक्ष्मी भंडार योजना फेल

बंगाल में ममता बनर्जी सरकार महिलाओं के लिए मुख्य रूप से लक्ष्मी भंडार (Lakshmir Bhandar) योजना चला रही हैं, जिसके तहत सामान्य वर्ग की महिलाओं को ₹1,000 और SC/ST वर्ग की महिलाओं को ₹1,200 की मासिक आर्थिक सहायता दी जा रही है. इस चुनाव में उन्होंने इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि में 500 का इजाफा करने का वादा किया था. यानी कि अब सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को ₹1,500 (सालाना ₹18,000) और SC/ST लाभार्थियों को ₹1,700 (सालाना ₹20,400) दी जाने वाली थी. इन सभी वादों के बावजूद बीजेपी ने बंगाल में बड़ी जीत की तरफ बढ़ गई है.

बीजेपी के मिला महिला वोटर्स का साथ

टीएमसी सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना के बदले में बीजेपी ने लखपति दीदी और मुफ्त राशन के वादों ने महिला वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाई. इस सब के अलावे बीजेपी ने पूरे चुनाव में महिला सुरक्षा का कानून व्यवस्था सुधारने की बात कही थी. बीजेपी के 'अब भय नहीं, भरोसा चलेगा' के नारे ने आम आदमी और खासकर महिलाओं को बूथ तक खींच लिया. बीजेपी के मेनिफेस्टो में शामिल 'दुर्गा सुरक्षा स्क्वाड' और सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण ने महिला मतदाताओं को आकर्षित किया.

बंगाल की सत्ता पर 15 साल तक काबिज रहने वाली टीएमसी सरकार को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण भी नुकसान झेलना पड़ा. शिक्षक भर्ती घोटाला, राशन घोटाला और संदेशखली जैसे मामलों के कारण बंगाल के ग्रामीण इलाकों में टीएमसी की छवि को काफी नुकसान पहुंचा. बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में राज्य कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया था. 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर इसे लागू करने और महंगाई भत्ता (DA) का पूरा लाभ देने की घोषणा की थी, जिससे सरकारी कर्मचारियों का एक बड़ा वर्ग बीजेपी की ओर मुड़ गया. बीजेपी ने यह पूरा चुनाव सुशासन और सुरक्षा के मुद्दे पर लड़ा, जिस वजह से पार्टी आज सत्ता दहलीज पर खड़ी है.

ये भी पढ़ें : 'मैंने पहले ही बोला था...', बंगाल में बीजेपी प्रचंड जीत की ओर, ममता बनर्जी का आया पहला रिएक्शन

Published at : 04 May 2026 01:50 PM (IST)
Tags :
PM Modi MAMATA BANERJEE Bengal Election 2026 West Bengal Election Results 2026
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