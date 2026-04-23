हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'मुसलमान TMC की निजी संपत्ति नहीं', आसनसोल में कार पर हमले के बाद भड़कीं बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल

'मुसलमान TMC की निजी संपत्ति नहीं', आसनसोल में कार पर हमले के बाद भड़कीं बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल

अग्निमित्रा पॉल ने आगे कहा कि हर चुनाव में तृणमूल यही करती है. यह हरकत तृणमूल ने ही की है. साल 2022 में जब उपचुनाव हुए थे, तब भी इसी तरह पत्थरबाजी की गई थी और कार को नुकसान पहुंचाया गया था.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 23 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अब तक 90 प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है. बड़ी संख्या में लोग मतदान करने पोलिंग बूथ पहुंच रहे हैं. इस बीच कई जगहों से हिंसक घटनाएं भी सामने आ रही हैं. कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों ने उनके साथ मारपीट के आरोप लगाए हैं तो कहीं पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए. 

बंगाल में अलग-अलग जगहों से पत्थरबाजी और मारपीट के भी मामले सामने आ रहे हैं. इसी कड़ी में भीड़ ने आसनसोल दक्षिण से बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार को निशाना बनाया. उनकी कार पर ईंटें और पत्थर फेंके गए, जिससे खिड़कियां टूट गईं. इस पर उन्होंने टीएमसी और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला और कहा कि मुसलमान टीएमसी की निजी संपत्ति नहीं हैं.

कार पर हुए हमले के बाद अग्निमित्रा पॉल ने आईएएनएस को बताया कि वह रहमतनगर इलाके में गई थीं. वहां पीछे से कार पर पत्थर फेंके गए, जिससे शीशा टूट गया. उन्होंने कहा, 'रहमत नगर अल्पसंख्यक बहुल इलाका है. हम वहां गए थे. एक ही इमारत में कई बूथ हैं. वहां निरीक्षण करने के बाद हम पास की ही एक दूसरी इमारत (रहमत नगर हाई स्कूल) में गए. वहां भी हमारा निरीक्षण पूरा हो गया था. जब हम कार में बैठकर बाहर निकले, तो पीछे से हम पर पत्थर फेंके गए, जिससे कार का शीशा टूट गया.'

यह भी पढ़ें:- West Bengal Assembly Election 2026: मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी, बीरभूम-दिनाजपुर में बीजेपी कैंडिडेट का फोड़ा सिर..., वोटिंग के बीच बंगाल में दिनभर बवाल

अग्निमित्रा पॉल ने आगे कहा, 'हर चुनाव में तृणमूल यही करती है. यह हरकत तृणमूल ने ही की है. साल 2022 में जब उपचुनाव हुए थे, तब भी इसी तरह पत्थरबाजी की गई थी और कार को नुकसान पहुंचाया गया था.' उन्होंने यह भी बताया कि वह फिर से उस इलाके में जाएंगी, जहां कार पर हमला हुआ.

टीएमसी पर निशाना साधते हुए अग्निमित्रा पॉल ने कहा, 'तृणमूल कांग्रेस को लगता है कि मुसलमान उनकी निजी संपत्ति हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. मुसलमानों पर भाजपा का भी अधिकार है, क्योंकि वे मेरे भाई हैं इसलिए टीएमसी की कोई चाल नहीं चलेगी.'

यह भी पढ़ें:- 'सिर्फ बिहारी बाबू ही नहीं, मैं बंगाली बाबू भी हूं', आसनसोल में पहली बार मतदान के बाद बोले शत्रुघ्न सिन्हा

इस घटना का वीडियो भी सामने आया, जिसमें अग्निमित्रा पॉल की कार का पिछला शीशा टूटा हुआ था. वहीं, अग्निमित्रा पॉल कार के सामने खड़ीं नजर आईं, जो घटना के बारे में लोगों से बात कर रही थीं. बाद में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई. अग्निमित्रा पॉल ने आईएएनएस को बताया कि पुलिस में अभी लिखित शिकायत नहीं दी है.

Published at : 23 Apr 2026 06:18 PM (IST)
Tags :
Humayun Kabir WEST BENGAL MAMATA BANERJEE West Bengal Assembly Elections 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
'मुसलमान TMC की निजी संपत्ति नहीं', आसनसोल में कार पर हमले के बाद भड़कीं बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल
'मुसलमान TMC की निजी संपत्ति नहीं', आसनसोल में कार पर हमले के बाद भड़कीं बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल
चुनाव 2026
'रिकॉर्ड तोड़' बंगाल: 5 बजे तक 90% मतदान, कहां तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा?
'रिकॉर्ड तोड़' बंगाल: 5 बजे तक 90% मतदान, कहां तक पहुंच सकता है ये आंकड़ा?
चुनाव 2026
West Bengal Assembly Election 2026: मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी, बीरभूम-दिनाजपुर में बीजेपी कैंडिडेट का फोड़ा सिर..., वोटिंग के बीच बंगाल में दिनभर बवाल
मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी, बीरभूम-दिनाजपुर में बीजेपी कैंडिडेट का फोड़ा सिर..., वोटिंग के बीच बंगाल में दिनभर बवाल
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान, तमिलनाडु में भी बंपर वोटिंग
LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: नन्या पांडे का कमबैक या एक और फ्लॉप? लक्ष्य के साथ जमी जोड़ी! | Khabar Filmy Hain
Saas Bahu Aur Saazish: Aarambhi का स्वाभिमान! पति के बैंक बैलेंस को ठुकरा करेगी काम, माँ ने भी छोड़ा साथ!
Lucknow: लखनऊ में धर्मयुद्ध का भव्य आयोजन लोगों में दिखा जबरदस्त उत्साह! | Grand cultural event Lucknow 2026
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
West Bengal Phase 1 Voting: Rahul Gandhi की जनता से अपील | Mamata Banerjee | Murshidabad | TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
भीखमंगे पाकिस्तान के और खराब हुए हालात, रेलवे चलाने के भी नहीं पैसे, भगवान भरोसे पैसेंजर्स की सुरक्षा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
UP 2027 के चुनाव में जीती बीजेपी तो कौन होगा सीएम? नितिन नवीन ने साफ कर दी तस्वीर
आईपीएल 2026
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में...
IPL के खिलाफ बोल रहा था दिग्गज, केविन पीटरसन ने जमकर लगाई क्लास, कहा- तुम्हें IPL के बारे में
टेलीविजन
तेजस्वी प्रकाश से अंकिता लोखंडे की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
तेजस्वी से अंकिता की मां ने 'लाफ्टर शेफ 3' में मचाया धमाल, लाइमलाइट लूट ले गईं जन्नत की मॉम
विश्व
Explained: ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक, अमेरिका का बड़ा हाथ
ईरान को कैसे मिली ड्रोन-मिसाइल टेक्नोलॉजी? 4 दशक पहले इराक से शिकस्त से लिया सबक
चुनाव 2026
West Bengal Election 2026 Voting LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान, तमिलनाडु में भी बंपर वोटिंग
LIVE: बंगाल में शाम 5 बजे ही टूटा पिछले कई सालों का रिकॉर्ड, करीब 90% लोगों ने किया मतदान
Results
UPMSP UP Board 10th Result 2026 (OUT) LIVE: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
UP Board 10th Result 2026 Live: यूपी बोर्ड 10वीं का रिजल्ट जारी; upmsp.edu.in पर करें चेक
यूटिलिटी
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
मोदी सरकार का बड़ा तोहफा! इस योजना में अब ₹5000 की जगह हर महीने मिल सकते हैं ₹10000
ENT LIVE
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
राजा हरिश्चंद्र’ (1913): क्यों भारत की पहली फिल्म में पुरुष बने महिलाएं?
ENT LIVE
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
The Kapil Sharma Show के बाद Acting से दूर हुईं Archana Puran Singh, खुद किया खुलासा
ENT LIVE
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
Lee Cronin’s The Mummy Review: डर और खून का भयानक Combination, थियेटर में लगेगा Horror का तड़का
ENT LIVE
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
Raja Shivaji Trailer Review | Chhatrapati Shivaji Maharaj की कहानी Emotions, Power & Legacy
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Embed widget