Vasai Virar Election Result 2026 Live: वसई विरार में 66 वार्डों में OTH आगे, 48 वार्डों में BJP की बढ़त

Vasai Virar Maharashtra Municipal Election 2026 Results LIVE Updates: महाराष्ट्र वसई विरार चुनाव के ताज़ा नतीजों में 66 वार्डों में OTH आगे, 48 वार्डों में BJP, SS (UBT) 1 की बढ़त. लेटेस्ट अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ बने रहें.

By : ABP Live Focus  | Updated at : 16 Jan 2026 12:41 PM (IST)

LIVE

Key Events
Source : ABP Network

Background

महाराष्ट्र के वसई विरार महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में वसई विरार महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 4, बीजेपी ने 1, कांग्रेस ने 0 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 0, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.

इस साल के वसई विरार महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.

 
 
12:41 PM (IST)  •  16 Jan 2026

Vasai Virar Election Result 2026 Live: वसई विरार में 66 वार्डों में OTH आगे, 48 वार्डों में BJP की बढ़त

Vasai Virar Municipal Corporation Election Result 2026 Live: वसई विरार चुनाव के ताज़ा नतीजों में OTH 66 वार्डों में आगे चल रही है. BJP 48 वार्डों में, SS (UBT) 1 वार्डों में और INC 0 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. वसई विरार के वार्ड-वार नतीजों और पूरी कवरेज के लिए ABP न्यूज़ से जुड़े रहें
12:27 PM (IST)  •  16 Jan 2026

Vasai Virar Election Result 2026 Live: वसई विरार में 69 वार्डों में OTH आगे, 45 वार्डों में BJP की बढ़त

Vasai Virar Municipal Corporation Election Result 2026 Live: वसई विरार चुनाव के ताज़ा नतीजों में OTH 69 वार्डों में आगे चल रही है. BJP 45 वार्डों में, SS (UBT) 1 वार्डों में और INC 0 वार्डों में बढ़त बनाए हुए है. वसई विरार के वार्ड-वार नतीजों और पूरी कवरेज के लिए ABP न्यूज़ से जुड़े रहें
