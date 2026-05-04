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Uluberia Uttar (SC) चुनाव नतीजे 2026 LIVE: उलुबेरिया उत्तर (एससी) से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Uluberia Uttar (SC) Election Results 2026 LIVE: उलुबेरिया उत्तर (एससी) से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
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Uluberia Uttar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र उलुबेरिया उत्तर (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Uluberia Uttar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Nirmal Maji 21003 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Chiran Bera को 70498 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) उलुबेरिया उत्तर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. उलुबेरिया उत्तर (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Uluberia Uttar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) उलुबेरिया उत्तर (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
04:30 AM (IST) • 04 May 2026
Uluberia Uttar (SC) बंगाल Election Results LIVE : विधान सभा सीट के नतीजें, देखे लाइव
बंगाल विधान सभा क्षेत्र Uluberia Uttar (SC) चुनावों की सबसे तेज़ कवरेज के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है बंगाल चुनावो की Vote counting. Uluberia Uttar (SC) विधान सभा क्षेत्र से कौन है आगे और कौन पीछे, कुछ ही देर में आने लगेंगे रुझान.
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Source: IOCL