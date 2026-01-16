Ulhasnagar Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें
महाराष्ट्र उल्हासनगर में वोटों की गिनती शुरू, पढ़े महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट 2026 लेटेस्ट अपडेट at ABP न्यूज़
Background
महाराष्ट्र के उल्हासनगर महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में उल्हासनगर महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 25, बीजेपी ने 32, कांग्रेस ने 1 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 4, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के उल्हासनगर महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
Maharashtra Municipal Corporation Election Result 2026 Live
महाराष्ट्र के सभी वार्ड्स में वोटों की गिनती 10 बजे से शुरू, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें है. महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती से जुड़ी हर खबर और अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ बने रहें. यहां आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है.
