Thrippunithura Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र थ्रिप्पुनिथुरा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

Background

Thrippunithura Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र थ्रिप्पुनिथुरा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Thrippunithura से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, INC के, K. Babu 992 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,CPI(M) के M. Swaraj को 64883 वोट मिले थे.

केरल थ्रिप्पुनिथुरा विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. थ्रिप्पुनिथुरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Thrippunithura Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल थ्रिप्पुनिथुरा विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.