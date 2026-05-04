Thrikkakara Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र त्रिक्काकरा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Thrikkakara Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र त्रिक्काकरा के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Thrikkakara से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, INC के, P. T. Thomas 14329 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,Ind. के J. Jacob को 45510 वोट मिले थे.

केरल त्रिक्काकरा विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. त्रिक्काकरा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Thrikkakara Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल त्रिक्काकरा विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.