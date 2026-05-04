Thirubuvanai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र तिरुबुवनई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Thirubuvanai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र तिरुबुवनई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Thirubuvanai Election 2026 Results LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र तिरुबुवनई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Thirubuvanai Election 2026 Results LIVE:विधानसभा क्षेत्र तिरुबुवनई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Thirubuvanai से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, IND के, P. Angalane 2359 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे, AINRC के B. Kobiga को 8238 वोट मिले थे.
पुडुचेरी तिरुबुवनई विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पुडुचेरी विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. तिरुबुवनई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Thirubuvanai Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पुडुचेरी तिरुबुवनई विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Tags :Thirubuvanai Vidhan Sabha Chunav Thirubuvanai Election Result Thirubuvanai Election 2026 Result Thirubuvanai Election Result 2026 Live Thirubuvanai Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Thirubuvanai Contituency Result 2026 Thirubuvanai News Puducherry Election Result 2026 Puducherry Election 2026 Puducherry Assembly Election 2026
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Source: IOCL