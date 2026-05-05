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(Source: ECI/ABP News)
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026सनातन विवाद के बीच ईसाई सुपरस्टार की तमिलनाडु में एंट्री, विजय ने कैसे तोड़ दी धर्म और जाति की दीवारें

सनातन विवाद के बीच ईसाई सुपरस्टार की तमिलनाडु में एंट्री, विजय ने कैसे तोड़ दी धर्म और जाति की दीवारें

Thalapathy Vijay TVK: तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय अब तमिलनाडु की राजनीति के उभरते नायक बन चुके हैं. उन्होंने तमिलनाडु को द्रविड़ परिवारवादी राजनीति के बाहर एक नया विकल्प दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 05 May 2026 03:59 PM (IST)
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तमिलनाडु में थलपति विजय ने सुनामी पैदा कर दी. दशकों से सत्ता पर काबिज DMK और AIADMK के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए. थलपति विजय की तमिलगा वेट्री कड़गम (TVK) ने भारी मतों के साथ चुनाव जीता, हालांकि पूर्ण बहुमत न मिलने के कारण सरकार बनाना अब उनकी सबसे बड़ी चुनौती है.

तमिल सिनेमा के सुपरस्टार जोसेफ विजय अब तमिलनाडु की राजनीति के उभरते नायक बन चुके हैं. रजनीकांत और कमल हासन जैसे दिग्गज सितारों को जो कामयाबी नहीं मिली, वो विजय ने कर दिखाया. 1990 के दशक से स्टार रहे विजय अपनी फिल्मों में सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाते रहे. थुपक्की, थलाइवा, कत्थी और मर्सल जैसी फिल्मों में उन्होंने किसानों की जमीन और सरकारी मशीनरी से लोहा लेने वाले किरदार निभाए.

इन मुद्दों के सहारे विजय ने लड़ा चुनाव

चुनावी कैंपेन में भी विजय ने सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार मुक्त शासन और तमिल प्राइड को अपना मुद्दा बनाया. उन्होंने कहा, “जंगल में जानवर बहुत सारे होते हैं, लेकिन शेर सिर्फ एक होता है.” उनकी सीटी (TVK का चुनाव चिन्ह) की आवाज अब पूरे तमिलनाडु के साथ-साथ देशभर में गूंज रही है.

विजय ने तमिलनाडु को द्रविड़ परिवारवादी राजनीति के बाहर एक नया विकल्प दिया. DMK करुणानिधि परिवार के पास और AIADMK जयललिता के वफादारों के पास सिमटकर रह गई थी. विजय किसी राजनीतिक विरासत के वारिस नहीं हैं. वे जाति या धर्म की पारंपरिक राजनीति नहीं करते. उनका फोकस युवा, अच्छा शासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर है.

जोसेफ विजय ईसाई हैं, जो उन्हें पारंपरिक जाति खांचों से बाहर रखता है. यही वजह है कि अलग-अलग जातियों के लोग उनके समर्थन में उमड़ पड़े. उनकी रैलियों में भारी भीड़ देखकर साफ था कि पूरा तमिलनाडु उन्हें सिर आंखों पर बिठाने को तैयार है.

युवा और महिलाओं का भारी समर्थन  

एक करोड़ 22 लाख वोटरों वाले तमिलनाडु में 18-29 साल के युवा करीब 21 फीसदी हैं. इन युवाओं ने विजय की जीत में बड़ी भूमिका निभाई. महिलाओं ने भी बढ़-चढ़कर वोटिंग की. विजय की पार्टी ने महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये, मुफ्त LPG सिलेंडर, 200 यूनिट बिजली, शादी में सोना और सिल्क साड़ी तथा महिलाओं के लिए अलग विभाग का वादा किया था. गांवों और गरीब महिलाओं में विजय का खासा झुकाव देखा गया.

विजय का भावुक फैसला 

राजनीति में आम तस्वीर लगने वाली एक घटना खास बन गई. विजय ने अपने पूर्व ड्राइवर के बेटे सबरीनाथन को टिकट दिया. नाम घोषित होते ही सबरीनाथन फूट-फूटकर रो पड़े. पिता भी भावुक हो गए.

पिछले साल करूर में चुनावी रैली के दौरान हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हो गई थी. विजय ने न सिर्फ दुख जताया बल्कि हर पीड़ित परिवार से मुलाकात की, उनकी आर्थिक स्थिति और बच्चों की पढ़ाई की जानकारी ली और हमेशा साथ खड़े रहने का भरोसा दिया.

ऐतिहासिक सफर  

फरवरी 2024 में विजय ने औपचारिक रूप से राजनीति में कदम रखा और TVK की घोषणा की. उन्होंने साफ कहा कि वे संसद चुनाव नहीं लड़ेंगे और ना ही किसी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे. पूरा फोकस तमिलनाडु विधानसभा पर रहेगा. साथ ही उन्होंने सिनेमा को अलविदा कह दिया. 51 साल के विजय ने 30 साल सिनेमा को दिए. 70 फिल्मों की पारी के बाद संन्यास का फैसला साबित करता है कि राजनीति उनके लिए साइड प्रोजेक्ट नहीं है.

कौन हैं एक्टर विजय?

जोसेफ विजय चंद्रशेखर का जन्म 22 जून 1974 को चेन्नई में हुआ. पिता एस.ए. चंद्रशेखर प्रसिद्ध निर्देशक और मां शोभा गायिका थीं. फिल्मी माहौल में पले विजय ने बचपन में ‘वेट्री’ फिल्म में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में डेब्यू किया. 1992 में ‘नालैया थीरपू’ से बतौर हीरो एंट्री की. वे बेहतरीन एक्टर और डांसर भी माने जाते हैं. पहली बार पार्टी बनाई, पहली बार चुनाव लड़ा और पहली बार मुख्यमंत्री पद के इतने करीब पहुंच गए. ये भारतीय लोकतंत्र की मिसाल बन गई है.

ये भी पढ़ें : कैसे बनेगी तमिनाडु में TVK की सरकार? बहुमत से 10 सीटें दूर विजय, CM की कुर्सी के ये हैं 3 समीकरण

Published at : 05 May 2026 03:58 PM (IST)
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Vijay TVK Tamil Nadu Election Results 2026
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