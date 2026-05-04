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Tarakeswar Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र तारकेश्वर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Tarakeswar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Ramendu Sinharay 7484 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Swapan Dasgupta को 89214 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) तारकेश्वर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. तारकेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Tarakeswar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) तारकेश्वर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.