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Tarakeswar चुनाव नतीजे 2026 LIVE: तारकेश्वर से कौन चल रहा है आगे, और कौन पीछे, देखे लाइव
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Tarakeswar Election Results 2026 LIVE: तारकेश्वर विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
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Tarakeswar Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र तारकेश्वर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Tarakeswar से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Ramendu Sinharay 7484 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Swapan Dasgupta को 89214 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) तारकेश्वर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. तारकेश्वर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Tarakeswar Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) तारकेश्वर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
04:30 AM (IST) • 04 May 2026
Tarakeswar बंगाल Election Results LIVE : विधान सभा सीट के नतीजें, देखे लाइव
बंगाल विधान सभा क्षेत्र Tarakeswar चुनावों की सबसे तेज़ कवरेज के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. थोड़ी ही देर में शुरू होने वाली है बंगाल चुनावो की Vote counting. Tarakeswar विधान सभा क्षेत्र से कौन है आगे और कौन पीछे, कुछ ही देर में आने लगेंगे रुझान.
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Tags :Tarakeswar Vidhan Sabha Chunav Tarakeswar Election Result Tarakeswar Election 2026 Result Tarakeswar Election Result 2026 Live Tarakeswar Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Tarakeswar Contituency Result 2026 Tarakeswar News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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Source: IOCL