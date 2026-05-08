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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026'हम इस पर विचार...', तमिलनाडु में DMK-AIADMK गठबंधन की अटकलों पर स्टालिन के करीबी ने साफ की तस्वीर

'हम इस पर विचार...', तमिलनाडु में DMK-AIADMK गठबंधन की अटकलों पर स्टालिन के करीबी ने साफ की तस्वीर

तमिलनाडु में सरकार के गठन की तस्वीर साफ नहीं हो पाई है. 108 सीटें जीतने वाली टीवीके सरकार बनाने की कवायद में जुटी है तो इसी बीच धुर विरोधी डीएमके और एआईडीएमके के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शैलजाकांत मिश्रा | Updated at : 08 May 2026 02:27 PM (IST)
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तमिलनाडु में कौन सा दल या गठबंधन सरकार बनाएगा. इसकी तस्वीर अब तक साफ नहीं हो पाई है. एक तरफ सबसे ज्यादा 108 सीटें जीतने वाली टीवीके सरकार बनाने की कवायद में जुटी है तो इसी बीच धुर विरोधी डीएमके और एआईडीएमके के बीच गठबंधन की अटकलें लगाई जाने लगीं. इसी बीच डीएमके प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के करीबी टी.के.एस. एलांगोवन का बड़ा बयान सामने आया है.

क्या बोले डीएम के प्रवक्ता?

DMK के प्रवक्ता टी.के.एस. एलांगोवन ने DMK और AIADMK के बीच गठबंधन बनने की संभावना के बारे में पूछा जाने पर कहा, 'मुझे नहीं पता. अभी तक ऐसा कोई विचार नहीं है.' वहीं, जब उनसे पूछा गया कि क्या DMK सरकार बनाने की कोशिश करेगी, उन्होंने कहा, 'राज्यपाल ने 10 तारीख तक का समय दिया है. हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा. अगर वह (TVK) सरकार नहीं बना पाते, तो हम फिर से विचार करेंगे, अपने सहयोगियों से बात करेंगे और फैसला लेंगे.'

AIADMK से बाहर से समर्थन मिलने की संभावना पर उन्होंने कहा, 'उनके (TVK) पास 112 विधायक हैं. वे कोशिश कर रहे हैं. देखते हैं क्या होता है. उसके बाद ही हम किसी विकल्प के बारे में सोच सकते हैं.' वहीं, DMK और AIADMK के बीच गठबंधन की अटकलों पर AIADMK नेता निर्मला पेरियासामी ने कहा, 'ये सिर्फ अफ़वाहें हैं...'

क्या बोले सीपीआई नेता?

इसी बीच CPI नेता डी. राजा ने तमिलनाडु में सरकार के गठन पर कहा, 'राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी TVK को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए. यही हमारी पार्टी का स्टैंड है. राज्यपाल को संविधान का पालन करना चाहिए. हमारी पार्टी की बैठक चेन्नई में हो रही है. दिल्ली में भी हमारी पार्टी की बैठक होगी. आज (8 मई) शाम तक हम घोषणा करेंगे. जनादेश का सम्मान करना चाहिए, जनादेश मुख्य तौर पर TVK के हक में है.'

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छोटे दलों की भूमिका अहम

तमिलनाडु के तेजी से बदलते राजनीतिक घटनाक्रम में  कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया-मार्क्सिस्ट (CPI-M), कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) और विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. इनके समर्थन से ही यह तय होने की संभावना है कि एक्टर से नेता बने विजय की तमिलगा वेट्री कझगम (टीवीके) अगली सरकार बना पाएगी या डीएमके और एआईएडीएमके समर्थित कोई वैकल्पिक गठबंधन अस्तित्व में आएगा.

ये भी पढ़ें- तमिलनाडु: विजय की पार्टी TVK के सभी 108 MLAs दे देंगे इस्तीफा, अगर DMK या AIADMK ने उठाया ये कदम

Published at : 08 May 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
DMK Vijay TVK MK Stalin Tamil Nadu Election Result 2026
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