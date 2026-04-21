हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बंगालतमिलनाडुअसमकेरलपुडुचेरीआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Tamil nadu Election 2026: ओवैसी की बड़ी अपील- DMK गठबंधन को दें वोट, स्टालिन को वापस सत्ता में लाएं

Tamil nadu Election 2026: ओवैसी की बड़ी अपील- DMK गठबंधन को दें वोट, स्टालिन को वापस सत्ता में लाएं

तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है.

By : मोहसिन अली | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 21 Apr 2026 11:30 AM (IST)
Preferred Sources

Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए तमिलनाडु के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना बहुमत दें, ताकि स्टालिन वापस सत्ता में आ सकें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओवैसी ने वोट की अपील की 

वीडियो संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी करते हुए ओवैसी ने अपनी बात की शुरुआत 'सलाम अलैकुम, वनक्कम' कहकर की. उन्होंने कहा, 'AIMIM पार्टी की ओर से, इस वीडियो संदेश के माध्यम से, मैं तमिलनाडु के सम्मानित और माननीय मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस महीने की 23 तारीख को स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन के पक्ष में अपना कीमती वोट डालें.' उन्होंने आशा और अपेक्षा जताई कि मतदाताओं के आशीर्वाद और समर्थन से स्टालिन वापस सत्ता में आएंगे.

अपने संदेश में ओवैसी ने यह भी जानकारी दी कि उनकी पार्टी AIMIM और तमिलनाडु के इसके प्रमुख वकील अहमद ने पहले ही स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन का समर्थन करने की घोषणा कर दी है. उन्होंने एक बार फिर मतदाताओं से 23 तारीख को DMK गठबंधन के पक्ष में वोट डालने का अनुरोध किया, खासतौर पर वानियाम्बाड़ी (Vaniyambadi) निर्वाचन क्षेत्र से गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में.

'मैं तमिलनाडु के तमाम मतदाताओं से गुजारिश करता हूं' 

ओवैसी ने ट्वीट के माध्यम से भी हिंदी में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'मैं तमिलनाडु के तमाम मतदाताओं से गुजारिश करता हूं कि वे 23 अप्रैल को DMK गठबंधन के तमाम उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें.' उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और धन्यवाद दिया.

यह अपील उस समय आई है जब तमिलनाडु में चुनावी सियासत अपने चरम पर है. 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. AIMIM का यह समर्थन DMK गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वानियाम्बाड़ी समेत कई सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओवैसी का यह संदेश DMK गठबंधन के लिए मतदाताओं को एकजुट करने में मददगार साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें- Liquor Ban in West Bengal: शराब की बिक्री पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले लिया गया बड़ा फैसला, जानिए सबकुछ

Published at : 21 Apr 2026 11:28 AM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi Assembly Election Tamilnadu Election
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

चुनाव 2026
Tamil nadu Election 2026: ओवैसी की बड़ी अपील- DMK गठबंधन को दें वोट, स्टालिन को वापस सत्ता में लाएं
Tamil nadu Election 2026: ओवैसी की बड़ी अपील- DMK गठबंधन को दें वोट, स्टालिन को वापस सत्ता में लाएं
चुनाव 2026
Assembly Election 2026 Live: CM ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा- 'मेरा विमान 30 मिनट तक रनवे पर रोका, चुनिंदा अधिकारियों को...'
Assembly Election 2026 Live: CM ममता बनर्जी का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा- 'मेरा विमान 30 मिनट तक रनवे पर रोका, चुनिंदा अधिकारियों को...'
चुनाव 2026
Liquor Ban in West Bengal: शराब की बिक्री पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले लिया गया बड़ा फैसला, जानिए सबकुछ
शराब की बिक्री पर रोक, बंगाल चुनाव से पहले लिया गया बड़ा फैसला, जानिए सबकुछ
चुनाव 2026
Bengal Election 2026: हिमंता बिस्वा सरमा की बंगाल में हुंकार, कहा- '100 प्रतिशत भाजपा की सरकार बन रही है क्योंकि...'
हिमंता बिस्वा सरमा की बंगाल में हुंकार, कहा- '100 प्रतिशत भाजपा की सरकार बन रही है क्योंकि...'
Advertisement

वीडियोज

Bollywood: क्या कपूर खानदान में फिर आएगी खुशखबरी? | Khabar Filmy Hain | Alia Bhatt
Sansani: इंटरनेशनल मंच पर... ट्रंप को खुला चैलेंज ! | Iran-israel war update
Chitra Tripathi: ईरान का 'मालिक' कौन? | Trump | Hormuz | China | Netanyahu | Breaking
Prayagraj Viral Video: क्या रसूख के नशे में चूर इन थार सवारों पर लगेगी लगाम? | UP | Breaking
Pratima Mishra: शांति का शिप डूबा, होर्मुज में संकट गहराया! | Bharat Ki Baat | Iran US Israel War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
'17-18 घंटे काम करते हैं CJI सूर्यकांत', साथी जज ने बताया- कितने बजे सोते हैं देश के मुख्य न्यायाधीश
बिहार
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
CM सम्राट चौधरी का नाम लेकर तेज प्रताप यादव ने दिया बड़ा बयान, 'हमने लगातार कहा है कि…'
विश्व
Hungary PM Remark: ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू! इस देश के नए PM ने कर दिया अरेस्ट करने का ऐलान
ईरान के साथ जारी युद्ध के बीच जेल जा सकते हैं बेंजामिन नेतन्याहू! इस देश के नए PM ने कर दिया अरेस्ट करने का ऐलान
आईपीएल 2026
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
IPL 2026, SRH vs DC: हैदराबाद और दिल्ली के बीच रोमांचक मुकाबला आज, किस टीम का पलड़ा भारी, जानिए
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 BO Day 33: 'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों, होश उड़ा देगा 33 दिनों का कलेक्शन
'भूत बंगला' के आगे भी ‘धुरंधर 2’ का क्रेज नहीं हो रहा कम, 5वें मंडे छाप डालें करोड़ों
विश्व
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
सऊदी अरब के एक फैसले ने कर दिया पाकिस्तान का 14000 करोड़ का नुकसान, दोस्त ने क्यों किया ऐसा?
एग्रीकल्चर
Low Cost Farming Tips: सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
सिर्फ 5000 हजार रुपये से कर सकते हैं इन फसलों की खेती, हर महीने होगा तगड़ा मुनाफा
ऑटो
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
सिंगल चार्ज में 1520 KM रेंज, दुनिया के पहले खास ब्रेकिंग सिस्टम वाली इस EV की क्या है कीमत?
ENT LIVE
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
Deepika Padukone-Ranveer Singh के घर फिर गूंजेगी किलकारी, दूसरी बार बनने जा रहे हैं Parents
ENT LIVE
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
Sambhavam Adhyayam Onnu Movie Review: दिमाग हिला देने वाली Mystery Thriller Film
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Embed widget