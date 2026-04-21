Tamil Nadu Assembly Election 2026: तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा राजनीतिक कदम उठाते हुए एमके स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है. उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए तमिलनाडु के मतदाताओं से आग्रह किया है कि वे 23 अप्रैल को होने वाले मतदान में गठबंधन के उम्मीदवारों को अपना बहुमत दें, ताकि स्टालिन वापस सत्ता में आ सकें.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ओवैसी ने वोट की अपील की

वीडियो संदेश को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी करते हुए ओवैसी ने अपनी बात की शुरुआत 'सलाम अलैकुम, वनक्कम' कहकर की. उन्होंने कहा, 'AIMIM पार्टी की ओर से, इस वीडियो संदेश के माध्यम से, मैं तमिलनाडु के सम्मानित और माननीय मतदाताओं से अनुरोध करता हूं कि कृपया इस महीने की 23 तारीख को स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन के पक्ष में अपना कीमती वोट डालें.' उन्होंने आशा और अपेक्षा जताई कि मतदाताओं के आशीर्वाद और समर्थन से स्टालिन वापस सत्ता में आएंगे.

अपने संदेश में ओवैसी ने यह भी जानकारी दी कि उनकी पार्टी AIMIM और तमिलनाडु के इसके प्रमुख वकील अहमद ने पहले ही स्टालिन के नेतृत्व वाले DMK गठबंधन का समर्थन करने की घोषणा कर दी है. उन्होंने एक बार फिर मतदाताओं से 23 तारीख को DMK गठबंधन के पक्ष में वोट डालने का अनुरोध किया, खासतौर पर वानियाम्बाड़ी (Vaniyambadi) निर्वाचन क्षेत्र से गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में.

'मैं तमिलनाडु के तमाम मतदाताओं से गुजारिश करता हूं'

ओवैसी ने ट्वीट के माध्यम से भी हिंदी में अपनी भावनाओं को व्यक्त किया. उन्होंने लिखा, 'मैं तमिलनाडु के तमाम मतदाताओं से गुजारिश करता हूं कि वे 23 अप्रैल को DMK गठबंधन के तमाम उम्मीदवारों को अपना कीमती वोट देकर कामयाब करें.' उन्होंने सभी को अपनी शुभकामनाएं दी और धन्यवाद दिया.

यह अपील उस समय आई है जब तमिलनाडु में चुनावी सियासत अपने चरम पर है. 23 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए तमाम दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं. AIMIM का यह समर्थन DMK गठबंधन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वानियाम्बाड़ी समेत कई सीटों पर अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या निर्णायक भूमिका निभाती है. राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ओवैसी का यह संदेश DMK गठबंधन के लिए मतदाताओं को एकजुट करने में मददगार साबित हो सकता है.

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