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हिंदी न्यूज़चुनाव 2026West Bengal NEW CM: 'मैं नहीं चलाऊंगा नई सरकार...', CM पद फाइनल होने के बाद क्यों ऐसा बोले शुभेंदु अधिकारी?

West Bengal NEW CM: 'मैं नहीं चलाऊंगा नई सरकार...', CM पद फाइनल होने के बाद क्यों ऐसा बोले शुभेंदु अधिकारी?

Suvendu Adhikari CM: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद के लिए नामित शुभेंदु अधिकारी ने राज्यपाल आर एन रवि से मुलाकात की और राज्य में बीजेपी के नेतृत्व वाली पहली सरकार बनाने का दावा पेश किया.

By : आईएएनएस | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 08 May 2026 08:41 PM (IST)
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पश्चिम बंगाल में स्वतंत्रता के बाद पहली बीजेपी शासित सरकार बनने जा रही है. विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी को नेता चुना गया है. विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने 'सामूहिक नेतृत्व' के आधार पर नए राज्य प्रशासन को चलाने पर जोर दिया. पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगर किसी नेता ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से अपना कद बढ़ाया है, तो वह शुभेंदु अधिकारी हैं. आज वे न सिर्फ राज्य में बीजेपी का सबसे प्रमुख चेहरा हैं, बल्कि प्रदेश के नए मुख्यमंत्री भी बनने वाले हैं.

मैं नई सरकार नहीं चलाऊंगा: शुभेंदु

शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'मैं नई सरकार नहीं चलाऊंगा. हम सब मिलकर नई सरकार चलाएंगे.' बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की और इसमें नव निर्वाचित 2027 भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भाग लिया, जिसके दौरान पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीजेपी के विधायक दल के नए नेता और इस प्रकार अगले मुख्यमंत्री के रूप में उनका नाम सर्वसम्मति से चुना गया.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना ​​है कि 'सामूहिक नेतृत्व' के इस संदेश के माध्यम से अधिकारी ने यह अप्रत्यक्ष संदेश भी दिया है कि उनके नेतृत्व वाली नई राज्य कैबिनेट पिछली कैबिनेट की तरह काम नहीं करेगी, जिसका नेतृत्व उनकी पूर्ववर्ती ममता बनर्जी ने किया था, क्योंकि ममता की कैबिनेट में प्रशासनिक निर्णय, चाहे छोटा हो या बड़ा, उनकी सहमति के बिना पारित नहीं किया जा सकता था. अपने भाषण में अधिकारी ने नई राज्य कैबिनेट की प्राथमिकताओं को भी रेखांकित किया.

शुभेंदु ने बताया बीजेपी सरकार की प्राथमिकता

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग में शामिल लोगों का पता लगाना और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना, पिछले 15 वर्षों में गंभीर अन्याय और अत्याचारों का शिकार हुए लोगों को न्याय दिलाना, बेहतर और भ्रष्टाचार मुक्त सार्वजनिक सेवा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी.

ममता बनर्जी ने बनाया था डर का माहौल: अमित शाह

इससे पहले, सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने पार्टी के सभी 207 निर्वाचित विधायकों को याद दिलाया कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पश्चिम बंगाल की जनता ने हाल ही में संपन्न हुए पश्चिम बंगाल चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को जिस अटूट विश्वास के साथ भारी जीत दिलाई, वह टूटे नहीं. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में यहां भय का माहौल था, लेकिन इसके बावजूद, मैं पश्चिम बंगाल की जनता का आभारी हूं कि उन्होंने हमारे नेताओं पर भरोसा करके हमें यह जीत दिलाई.

उन्होंने कहा कि वह पार्टी नेताओं से कहना चाहते हैं कि वे उन लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें जिन्होंने उन्हें सत्ता में पहुंचाया है. गृह मंत्री ने कहा, 'विश्वास को टूटने मत दीजिए. यह आप सभी का कर्तव्य है. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम पश्चिम बंगाल की जनता को अपना सर्वश्रेष्ठ दें.'

ये भी पढ़ें : शुभेंदु अधिकारी: पिता रहे कैबिनेट मंत्री, खुद नहीं की शादी, कांग्रेस से CM की कुर्सी तक का सफर

Published at : 08 May 2026 08:39 PM (IST)
Tags :
Suvendu Adhikari WEST BENGAL AMIT SHAH
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