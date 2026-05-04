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Sonamukhi (SC) Election Result 2026 LIVE: सोनामुखी (एससी) विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Sonamukhi (SC) Election Results 2026 LIVE: सोनामुखी (एससी) विधानसभा सीट के आज आने वाले है के चुनाव परिणामों में
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Sonamukhi Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र सोनामुखी (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Sonamukhi से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Dibakar Gharami 10888 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Dr Shyamal Santra को 87273 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) सोनामुखी (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. सोनामुखी (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Sonamukhi Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) सोनामुखी (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:15 AM (IST) • 04 May 2026
Sonamukhi (SC) बंगाल Election Results LIVE
सोनामुखी (एससी) बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के लिए वोटों गिनती शुरू हो जाएगी.सोनामुखी (एससी) विधान सभा क्षेत्र की वोट काउंटिंग से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहें ABP न्यूज़ के साथ. बंगाल में 294 सीटों के लिए मतदान हुआ था और वोटों की गिनती आज (4 मई) होगी.
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Tags :Sonamukhi Vidhan Sabha Chunav Sonamukhi Election Result Sonamukhi Election 2026 Result Sonamukhi Election Result 2026 Live Sonamukhi Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Sonamukhi Contituency Result 2026 Sonamukhi News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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Source: IOCL