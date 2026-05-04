Shornur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र शोरनूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Shornur Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र शोरनूर के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Shornur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, CPI(M) के, P. Mammikutty 36674 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,INC के T. H. Feroz Babu को 37726 वोट मिले थे.

केरल शोरनूर विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

केरल विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. शोरनूर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Shornur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

केरल शोरनूर विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.