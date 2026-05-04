Background

Saltora Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र साल्टोरा (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Saltora से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Chandana Bauri 4145 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Santosh Kumar Mondal को 87503 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) साल्टोरा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. साल्टोरा (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Saltora Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) साल्टोरा (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.