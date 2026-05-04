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Raniganj Chunav 2026 Results LIVE: रानीगंज विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Raniganj Election Results 2026 LIVE: रानीगंज विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
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Raniganj Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र रानीगंज के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Raniganj से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Tapas Banerjee 3556 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Bijan Mukherjee को 74608 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) रानीगंज विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. रानीगंज विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Raniganj Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) रानीगंज विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:16 AM (IST) • 04 May 2026
Raniganj West Bengal Election Results LIVE
रानीगंज West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल
सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
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Tags :Raniganj Vidhan Sabha Chunav Raniganj Election Result Raniganj Election 2026 Result Raniganj Election Result 2026 Live Raniganj Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Raniganj Contituency Result 2026 Raniganj News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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Source: IOCL