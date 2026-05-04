Ranaghat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र राणाघाट दक्षिण (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Ranaghat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र राणाघाट दक्षिण (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Ranaghat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र राणाघाट दक्षिण (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Ranaghat Dakshin Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र राणाघाट दक्षिण (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ranaghat Dakshin से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, BJP के, Mukut Mani Adhikari 16515 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,TMC के Barnali Dey Roy को 102745 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) राणाघाट दक्षिण (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. राणाघाट दक्षिण (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Ranaghat Dakshin Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) राणाघाट दक्षिण (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL