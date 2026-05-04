Rajganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र राजगंज (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Rajganj Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र राजगंज (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Rajganj से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Khageswar Roy 15773 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Supen Roy को 88868 वोट मिले थे.

पश्चिम बंगाल (WB) राजगंज (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. राजगंज (एससी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Rajganj Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पश्चिम बंगाल (WB) राजगंज (एससी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.