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Raipur (ST) Chunav 2026 Results LIVE: रायपुर (एसटी) विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Raipur (ST) Election Results 2026 LIVE: रायपुर (एसटी) विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
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Raipur Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र रायपुर (एसटी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Raipur से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Mrityunjoy Murmu 19398 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Sudhanshu Hansda को 81645 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) रायपुर (एसटी) विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. रायपुर (एसटी) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Raipur Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) रायपुर (एसटी) विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
05:15 AM (IST) • 04 May 2026
Raipur (ST) West Bengal Election Results LIVE
रायपुर (एसटी) West Bengal विधानसभा चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू. बंगाल
सीटों पर 4 मई को होगी काउंटिंग
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Tags :Raipur Vidhan Sabha Chunav Raipur Election Result Raipur Election 2026 Result Raipur Election Result 2026 Live Raipur Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Raipur Contituency Result 2026 Raipur News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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Source: IOCL