हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र चुनावBMC Resultमहाराष्ट्र रिजल्ट लाइवजिलेवार नतीजेबिहार विधानसभा चुनावआगामी चुनाव
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़चुनाव 2026Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें

महाराष्ट्र पिंपरी में वोटों की गिनती शुरू, पढ़े महाराष्ट्र चुनाव रिजल्ट 2026 लेटेस्ट अपडेट at ABP न्यूज़

By : ABP Live Focus  | Updated at : 16 Jan 2026 10:49 AM (IST)

LIVE

Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Election Results 2026 Live Updates Vote Counting Winner Loser BJP Shiv Sena INC NCP PCM Maharashtra Election on ABP News Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें
Pimpri Chinchawad
Source : others

Background

महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 9, बीजेपी ने 77, कांग्रेस ने 0 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 36, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के पिंपरी चिंचवड़ महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.

 
Load More
Tags :
BMC Election 2026 Maharashtra Municipal Election Pimpri Chinchwad News Pimpri Chinchwad Election Pimpri Chinchwad Election Result Pimpri Chinchwad Election 2026 Result Pimpri Chinchwad Election Result 2026 Live Pimpri Chinchwad Chunav 2026 Winner Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Election Result 2026
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किसी को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, कमेटी ने कर दिया बड़ा खुलासा कहा- 'मेडल दे सकते हैं, लेकिन...'
किसी को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, कमेटी ने कर दिया बड़ा खुलासा कहा- 'मेडल दे सकते हैं, लेकिन...'
विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
Advertisement

वीडियोज

Maharashtra BMC Municipal Election Poll Results : नतीजों से पहले EXIT POLL के नतीजों ने चौंकाया
Sansani: मासूमों के दुश्मन...किडनैपर कपल ! | Crime News
Chitra Tripathi: Mumbai का 'King' कौन? क्या लौट रहा Mahayuti का तूफान? | BMC Exit Poll
Sandeep Chaudhary: 10% वोट पर दंगल...2027 में किसका मंगल? विश्लेषकों ने खोला राज | UP News
BMC Election 2026 EXIT Poll: सभी एग्जिट पोल में BJP गठबंधन आगे..ठाकरे ब्रदर्स का खेल खत्म?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किसी को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, कमेटी ने कर दिया बड़ा खुलासा कहा- 'मेडल दे सकते हैं, लेकिन...'
किसी को दिया जा सकता है नोबेल पुरस्कार, कमेटी ने कर दिया बड़ा खुलासा कहा- 'मेडल दे सकते हैं, लेकिन...'
विश्व
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
ईरान में कौन सी मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिका, कितनी मचा सकती है तबाही
टेलीविजन
Anupama Spoiler: अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग से सालों पुराना बदला लेगी रजनी
अनुपमा हो जाएगी पागल, पराग को बर्बाद कर देगी रजनी
क्रिकेट
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
कपिल देव ने ड्रेसिंग रूम से दाऊद इब्राहिम को निकाला, जब डॉन के पैसे-पावर सबकी उड़ी धज्जियां
यूटिलिटी
खेती की जमीन का कैसे होता है बंटवारा, बेटियों को कैसे मिलता है हिस्सा?
खेती की जमीन का कैसे होता है बंटवारा, बेटियों को कैसे मिलता है हिस्सा?
जनरल नॉलेज
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
भारत या ईरान, स्वाद, रंग और खुशबू की कसौटी पर कहां का केसर नंबर वन?
ट्रेंडिंग
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
6 फुट का 'काला कोबरा' पकड़कर ढींगें हांक रहे थे काका, तीन बार डंसा और हो गई मौत; वीडियो वायरल
शिक्षा
JEE ही नहीं ये एग्जाम भी खोलते है B.Tech करने का दरवाजा, चेक कर लें लिस्ट
JEE ही नहीं ये एग्जाम भी खोलते है B.Tech करने का दरवाजा, चेक कर लें लिस्ट
ENT LIVE
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
Border 2 Trailer Review: बॉर्डर 2' का देशभक्ति से भरा Trailer, Sunny Deol का धमाकेदार जोश
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Embed widget