Panvel Municipal Corporation Election Live Updates: महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती आज, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें
Background
महाराष्ट्र के पनवेल महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में पनवेल महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 0, बीजेपी ने 51, कांग्रेस ने 0 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 2, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के पनवेल महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
Maharashtra Municipal Corporation Election Result 2026 Live
महाराष्ट्र के सभी वार्ड्स में वोटों की गिनती 10 बजे से शुरू, ताज़ा नतीजों के लिए बने रहें है. महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव 2026 के वोटों की गिनती से जुड़ी हर खबर और अपडेट्स के लिए एबीपी लाइव के साथ बने रहें. यहां आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है.
