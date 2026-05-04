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Panskura Paschim Election Results 2026 LIVE: पंसकुरा पश्चिम विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, Panskura Paschim Election Results 2026 LIVE: पंसकुरा पश्चिम विधानसभा सीट से किसकी होगी जीत, कौन बनेगा बंगाल का मुख्यमंत्री?
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Panskura Paschim Election Result 2026 LIVE Updates :विधानसभा क्षेत्र पंसकुरा पश्चिम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Panskura Paschim से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, TMC के, Phiroja Bibi 8889 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,BJP के Sintu Senapati को 102816 वोट मिले थे.
पश्चिम बंगाल (WB) पंसकुरा पश्चिम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
पश्चिम बंगाल (WB) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. पंसकुरा पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Panskura Paschim Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
पश्चिम बंगाल (WB) पंसकुरा पश्चिम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
04:30 AM (IST) • 04 May 2026
Panskura Paschim West Bengal Election Results 2026 LIVE
बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी. पंसकुरा पश्चिम विधान सभा क्षेत्र की वोट काउंटिंग से जुड़ी सभी खबरों के लिए बने रहें.
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Tags :Panskura Paschim Vidhan Sabha Chunav Panskura Paschim Election Result Panskura Paschim Election 2026 Result Panskura Paschim Election Result 2026 Live Panskura Paschim Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Panskura Paschim Contituency Result 2026 Panskura Paschim News WB Election Result 2026 WB Election 2026 West Bengal Assembly Election 2026
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Source: IOCL