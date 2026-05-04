Ottapidaram Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओट्टापिदरम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Ottapidaram Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओट्टापिदरम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Ottapidaram Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र ओट्टापिदरम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
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Background
Ottapidaram Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र ओट्टापिदरम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Ottapidaram से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, DMK के, M. C. Shunmugaiah 8510 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,AIADMK के P. Mohan को 64600 वोट मिले थे.
तमिलनाडु (Tamil Nadu) ओट्टापिदरम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. ओट्टापिदरम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Ottapidaram Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
तमिलनाडु (Tamil Nadu) ओट्टापिदरम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
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Source: IOCL