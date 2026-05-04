Orathanadu Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओरथनाडु के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

एक्सप्लोरर
Orathanadu Election Result 2026 LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओरथनाडु के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Orathanadu Election Result 2026 LIVE Updates: विधानसभा क्षेत्र ओरथनाडु के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
LIVE
Background
Orathanadu Election Result 2026 LIVE:विधानसभा क्षेत्र ओरथनाडु के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Orathanadu से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, AIADMK के, R. Vaithilingam 28835 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे,DMK के M. Ramachandran को 61228 वोट मिले थे.
तमिलनाडु (Tamil Nadu) ओरथनाडु विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट
तमिलनाडु (Tamil Nadu) विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. ओरथनाडु विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.
Orathanadu Election 2026 Vote Counting LIVE Updates
तमिलनाडु (Tamil Nadu) ओरथनाडु विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.
Load More
Tags :Orathanadu Vidhan Sabha Chunav Orathanadu Election Result Orathanadu Election 2026 Result Orathanadu Election Result 2026 Live Orathanadu Vidhan Sabha Chunav 2026 Winner Orathanadu Contituency Result 2026 Orathanadu News TN Election Result 2026 TN Election 2026 Tamil Nadu Assembly Election 2026
New Update
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
चुनाव 2026
Ozhukarai Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र ओझुकाराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Mannadipet Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र मन्नादीपेट के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Sainthia Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र सैंथिया (एससी) के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
चुनाव 2026
Murarai Election Result 2026 LIVE Updates : विधानसभा क्षेत्र मुराराई के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव
Advertisement
चुनाव 2025
7 Photos
कांग्रेस MMC, RJD को सांप सूंघा... जीत के बाद PM मोदी ने अपने स्टाइल में किया वार, PHOTOS
चुनाव 2025
5 Photos
एग्जिट पोल में किसे कितनी सीटें, जानें किस सर्वे में किसे बढ़त, ये रहा पूरा आंकड़ा
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL