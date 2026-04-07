Opinion Polls 2026: असम में BJP, पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर, तमिलनाडु-केरल में किसको बढ़त? देखें लेटेस्ट ओपिनियन पोल का चौंकाने वाला अनुमान
Assam West Bengal Opinion Polls 2026: 9 अप्रैल को असम, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव है. 23 अप्रैल को तमिलनाडु और 23-29 को पश्चिम बंगाल में वोटिंग है. जानिए ओपिनियन पोल में किसे बढ़त मिल रही है.
असम और केरल राज्य के साथ केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में 9 अप्रैल को विधानसभा चुनाव है. 23 अप्रैल को तमिलनाडु में वोटिंग है. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 2 चरणों में होंगे, 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग है. इससे पहले ओपिनियन पोल आ गया है. यहां जानिए किस राज्य में किसे बढ़त मिलती हुई दिख रही है, कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है और किसकी सरकार बन सकती है.
असम विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल 2026
असम में एक चरण में चुनाव होगा. 9 अप्रैल को मतदान है. चाणक्य स्ट्रेट्जी ने वोट शेयर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर बताई है. इसके मुताबिक BJP को 83 से 90 सीट मिल सकती है. असम में BJP गठबंधन एक बार फिर सरकार बना सकती है. वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 39 से 44 प्रतिशत वोट मिलने की संभावना है, जबकि बीजेपी को 45 से 48 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं.
चाणक्य स्ट्रेटेजी सर्वे ने असम में बीजपी की सरकार बनते हुए दिखाया है. सर्वे के अनुसार भारतीय जनता पार्टी को 83 से 90 सीटें जीत सकती है, वहीं कांग्रेस 30 से 36 सीटें ही जीत सकती हैं. अन्य को 3 से 6 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है.
केरल विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल 2026
Matrize ओपिनियन पोल के अनुसार केरल में लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को 62 से 68 सीटें मिल सकती हैं. यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) को 67 से 73 सीटें मिलने की संभावना है. बीजेपी सिर्फ 5 से 8 ही सीटें जीत सकती है, जबकि अन्य को 3 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है. यानी केरल में भारतीय जनता पार्टी टक्कर में नजर नहीं आ रही.
ये सर्वे देखकर कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट खुश होगी. बता दें कि केरल में पिछले एक दशक से LDF सरकार में है. केरल में विधानसभा की कुल सीट 140 हैं, जिसमें 71 बहुमत का आंकड़ा है.
पश्चिम बंगाल का ओपिनियन पोल 2026
ओपिनियन पोल ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है. सर्वे के अनुसार प्रदेश में BJP और TMC के बीच टक्कर है. MATRIZE के ओपिनियन पोल के अनुसार BJP 140-160 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है. TMC को 130-150 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि 8 से 16 सीटें अन्य दाल जीत सकते हैं.
पश्चिम बंगाल में कुल 294 विधानसभा सीट हैं. इस बार का चुनाव कांटे की टक्कर का है. वोट शेयर को देखें तो सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी को 41 और तृणमूल कांग्रेस को 43 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं. हालाँकि सर्वे में TMC एक बार फिर सरकार बना सकती है, लेकिन BJP बहुत पीछे नहीं है और कुछ भी हो सकता है.
तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का ओपिनियन पोल 2026
तमिलनाडु में NDA को बहुमत मिलने की संभावना है. DMK गठबंधन को नुकसान हो सकता है. MATRIZE के ओपिनियन पोल के अनुसार DMK गठबंधन को 102 से 115 सीटें मिल सकती हैं, वहीं NDA गठबंधन 107 से 120 सीटों पर जीत दर्ज कर सकता है. TVK को 5 से 12 और अन्य को 1 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है.
तमिलनाडु में 234 सीट हैं, जिसके लिए चुनाव एक चरण में होगा. 23 अप्रैल को तमिलनाडु में मतदान है.
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Source: IOCL