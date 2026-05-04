Neravy T R Pattinam Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र नेवी टी.आर. पट्टिनम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे, यहाँ देखें लाइव

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Neravy T R Pattinam Election 2026 Results LIVE: विधानसभा क्षेत्र नेवी टी.आर. पट्टिनम के सबसे तेज़ और सटीक नतीजे. Neravy T R Pattinam से साल 2021 के विधानसभा चुनाव, DMK के, M. Nagathiyagarajan 5511 वोटों के अंतर से जीते थे.वहीं दूसरे नंबर पर रहे, BJP के V. M. C. S. Manokaran को 8985 वोट मिले थे.

पुडुचेरी नेवी टी.आर. पट्टिनम विधानसभा चुनाव 2026 नतीजे LIVE अपडेट

पुडुचेरी विधान चुनाव 2026 के लिए वोटों की गिनती 4 मई, 2026 को सुबह 8 बजे से शुरू होगी. नेवी टी.आर. पट्टिनम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए इस पेज को रिफ्रेश करें.

Neravy T R Pattinam Election 2026 Vote Counting LIVE Updates

पुडुचेरी नेवी टी.आर. पट्टिनम विधानसभा चुनाव 2026 परिणाम की ताजा खबरें और हाइलाइट्स जानने के लिए आप ABP न्यूज़ लाइव टीवी और ABP न्यूज़ YouTube चैनल देख सकते हैं.