Navi Mumbai Election Result 2026 Live: नवी मुंबई में 66 वार्डों में BJP आगे, 24 वार्डों में SS (S) की बढ़त
Navi Mumbai Maharashtra Municipal Results LIVE Updates: महाराष्ट्र नवी मुंबई चुनाव के ताज़ा नतीजों में 66 वार्डों में BJP आगे, 24 वार्डों में SS (S), की बढ़त.
LIVE
Background
महाराष्ट्र के नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव के लिए गहमागहमी जारी है. ये चुनाव बीजेपी, शिवसेना (शिंदे गुट), एनसीपी (अजित पवार गुट), कांग्रेस, एनसीपी (एसपी), शिवसेना (यूबीटी), एमएनएस, वंचित बहुजन आघाडी समेत अन्य छोटे दलों के लिए अहम है. आपको बता दें कि साल 2017 चुनावी नतीजों में नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव में शिवसेना ने 38, बीजेपी ने 6, कांग्रेस ने 10 पर जीत दर्ज की थी. वहीं एनसीपी को 57, एमएनएस को 0 और एसपी को 0 सीटें मिली थीं.
इस साल के नवी मुंबई महानगरपालिका चुनाव चुनाव में यानी 2026 में किस पार्टी की झोली में कितनी सीटें जाती हैं, किस पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, उसे जानने के लिए यहां बने रहें एबीपी न्यूज़ के साथ.
Navi Mumbai Election Result 2026 Live: नवी मुंबई में 66 वार्डों में BJP आगे, 24 वार्डों में SS (S) की बढ़त
Navi Mumbai Election Result 2026 Live: नवी मुंबई में 66 वार्डों में BJP आगे, 24 वार्डों में SS (S) की बढ़त
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL